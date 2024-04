Rubén Blades sorprendió en calles de Panamá para hablar de política y envió contundente mensaje: “Una oportunidad a algo distinto”

En el mundo de la política, es muy poco común ver a un artista musical referirse a algún tema en específico por mantener una buena imagen y no verse involucrado en los acontecimientos que tiene cada gobierno, sin embargo, en el caso del famoso cantante panameño Rubén Blades, se le vio muy contento en las calles invitando a los ciudadanos a votar a las presidenciales.

Con el lema “no te compran si no te vendes” estampado en la camiseta, el autor de ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’ y ‘Buscando Guayaba’ conversó brevemente con los conductores y transeúntes sobre las decisiones que estaban en juego las próximas dos semanas.

“Son independientes, no son un partido político”, insistió el cantante en varias ocasiones cuando entregaba panfletos a los automovilistas.

Blades, quien reside en Nueva York, no lo dudó y entre los automóviles se fotografió con su fan, a la vez que le entregó la propaganda política.

“ Son candidaturas nuevas, no son candidaturas de partidos políticos tradicionales , son independientes”, declaró el artista salsero Blades.

“ El problema que hemos tenido siempre es que no le hemos dado una oportunidad a algo distinto , tenemos que ofrecer algo distinto y en eso estamos”, agregó.

“Si no fuera optimista no estuviera vivo, si no eres optimista mátate”, indicó el músico, quien en 1994 fue candidato presidencial y terminó en tercer lugar.