Novia de Jhonny Rivera expuso por qué está realmente con el cantante; se refirió a los 30 años de diferencia entre ambos

Sin embargo, la curiosidad se apoderó de los usuarios de las plataformas digitales y, ante el anuncio oficial de este noviazgo, no perdieron la oportunidad de indagar más a fondo en el perfil de la artista , intentando conocer detalles de su privacidad e intimidad. La colombiana no dudó en sincerarse al respecto, comentando sobre su pasado, su familia y el romance que nació de manera genuina con el paisa.

Jenny López confesó por qué está realmente con Jhonny Rivera

“¿Por qué estás con alguien mayor que tú?”, preguntó una persona, a lo que ella respondió: “Porque así lo ha querido Dios. Estoy con alguien que entiende mi proyecto de vida, me ama, me respeta, me apoya y me enseña todos los días a ser mejor persona”.