Sandra Barrios, expareja de Jessi Uribe, vivió sorpresivo e incómodo momento por la famosa frase: “Sandrita, yo se lo cuido”

Poco a poco el tiempo pasó y las miradas de los curiosos de las redes sociales se ubicaron sobre la exesposa del artista colombiano, quien decidió pasar la página y dejar atrás su historia. La mujer, pese a que no fue fácil, avanzó en su vida personal y no se negó a una nueva oportunidad amorosa, compartiendo su presente con otro hombre, el cual demostró sus sentimientos por ella en distintas ocasiones.

No obstante, aunque Jessi Uribe y Sandra Barrios, al parecer, ya superaron sus disputas del pasado, el tema de su ruptura sentimental aún los sigue en algunos espacios como Instagram. Ambos colombianos se enfrentan a mensajes o comentarios donde les recuerdan lo ocurrido hace cuatro años.

Aunque no existen evidencias de que Paola Jara haya mencionado textualmente aquellas palabras, hace unos años se hizo tendencia esta ‘línea’ en escenarios como Instagram, Twitter y ahora TikTok. Durante un tiempo comenzaron a fluir videos en los que se ubicaba la frase, bromeando con que la cantante de música popular le “cuidó” el esposo a la colombiana y terminaron en un romance.

“ Me lo cuidas o te lo cuido, cómo quieres ”, dice la esposa de Liñán, dejando a la vista lo incómoda que se puso la madre de los hijos de Jessi Uribe.

“ Sandrita sí me lo va a cuidar a mí bien cuidado ”, agregó, mostrando cómo su amiga plasmaba una sonrisa nerviosa.

Como parte del ambiente, Barrios apuntó que ella no los cuidaba, mencionando varias veces una respuesta negativa a este comentario. Su compañera de contenido se reía y aseguraba que no había necesidad de cuidarlos, pues no había un “para qué”.