“Se estaba portando mal”: Angélica Lozano reveló que se separó un tiempo de Claudia López

“Se estaba portando mal, entonces me fui a Brasil”, dijo Lozano, y de inmediato la entrevistadora quiso indagar sobre a qué se estaba refiriendo la congresista; sin embargo, esta dejó claro que no iba a entregar detalles, pero que efectivamente sí hubo un momento de crisis.

“No vamos a entrar en detalles. Eran como dudas, no. Como las cosas que no se cierran bien y era julio y entonces yo como que dije me voy”, agregó Lozano.

Lo que la entrevistadora quería saber, teniendo en cuenta lo dicho por Lozano sobre “cosas que no se habrían cerrado bien”, es que si la alcaldesa se habría dejado tentar por alguna relación anterior, algo sobre lo que la pareja no entregó más detalles.

“Yo de hecho, le dije Angélica: ‘Yo no me quiero lanzar a la Alcaldía porque no se puede tener todo. O tenemos este trabajo o tenemos una familia’... O trabajo o vida, pero las dos cosas no fueron posibles. Lección de estos trabajos: acá no hay vida”, sentenció.