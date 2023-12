“Se me salen las lágrimas”: Karol G cautivó con emotivo mensaje, previo a su concierto del tour ‘Mañana Será Bonito’ en Medellín

Pero a juzgar por las publicaciones de la cantante en sus redes sociales , sus fans no son los únicos ansiosos, pues ella ha confesado sentirse muy emocionada de poder cerrar el año en su ciudad natal y ante la gente que creyó en ella.

Así mismo, quiso agradecer a quienes apoyaron su trayectoria desde el primer momento, pues según ella, la “vieron crecer” y hoy por hoy cuenta con una gran familia que sigue creciendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.

“Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo grande que está esta familia. Quién dijo que nadie es profeta de su tierra, cuando a mí Colombia me lo ha dado todo”, agregó la cantante.