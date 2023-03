Alerta por la seguridad de extranjeros en Medellín: Personería advierte sobre hurtos y homicidios

La Personería de Medellín encendió las alarmas por las críticas condiciones de seguridad que enfrentan los turistas extranjeros que llegan a la ciudad. Ellos son víctimas frecuentes de hurtos y preocupa las muertes violentas que se registraron durante 2022 y 2021.

El Observatorio de Turismo dijo que hay inquietud por las vulneraciones de los derechos a los ciudadanos que arriban de otros países con el anhelo de conocer a la capital de Antioquia. La agencia del Ministerio Público sostiene este argumento con varias fuentes.

Los datos que fueron tratados pondrían en evidencia que los meses con mayor índice de afectaciones a la integridad de los viajeros son los que van de abril a agosto, allí coincide la conmemoración religiosa de la Semana Santa y la celebración de la Feria de Flores.

En ese período de 2022, las autoridades recibieron 155 denuncias por hurto a personas que no tienen nacionalidad colombiana. Mientras que, en el año 2021, el número no pasó de 106. En los dos años, se presentaron 18 homicidios de extranjeros no venezolanos.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esto cobra importancia por el aumento de visitantes que ha tenido el Valle de Aburrá. La Asociación Hotelera y Turística documentó que desde abril de 2022 la ocupación fue del 77 por ciento, considerándose como la más alta medición de los últimos tiempos.

El 53 por ciento de la demanda estuvo compuesta por extranjeros y el 46,9 con nacionales. De igual manera, el Sistema de Inteligencia Turística de la Alcaldía de Medellín contabilizó a 38.547 viajeros, mientras que en 2022 se disparó el índice: 108.490.

Con todo este escenario, la Personería distrital emitió una fuerte crítica a las autoridades: “No hay acciones integrales planeadas entre entidades para mitigar la situación de vulneración en el entorno turístico, por lo que es necesario alertar sobre la situación”.

También puso a consideración algunas recomendaciones para mejorar la seguridad de los turistas, principalmente con la llegada de la Semana Santa donde la ciudad espera recibir a cientos de personas, pidiendo poner la lupa sobre varias zonas turísticas de la región.

Panorámica de Medellín El Poblado

Así lo informó: “Se sugiere disponer de una articulación institucional que permita generar una planificación de las acciones integrales de ciudad que puedan prevenir situaciones de vulneración a derechos humanos de las personas que visitan la ciudad”.

Añadió que es importante verificar la capacidad de protección y respuesta frente “la falta del pie de fuerza que pueda haber en sitios de alta afluencia turística y que se dispongan de espacios de sensibilización y promoción de la oferta institucional”.

Esta realidad también la reconoció el alcalde Daniel Quintero, luego de un consejo de seguridad nacional que se realizó en la Casa de Nariño con la presencia de los mandatarios de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Él lanzó un vainazo al expresidente Iván Duque y le hizo varias solicitudes a Gustavo Petro.

“La situación en Medellín tiene cosas muy buenas, una reducción del 39 % de los homicidios, pero tenemos una obsesión por el tema de los robos, en especial cuando hay armas de fuego o cuchillos. Creemos que hay que reforzar en términos de Policía, en el gobierno de Duque nos quitaron 700 uniformados y queremos que nos los devuelvan para brindar más seguridad a los ciudadanos. También hablamos de la necesidad de construir más cárceles y un proyecto que garantice penas ejemplarizantes”, comentó el alcalde.

Centro de Medellín. - Foto: Getty Images / Margarita Shudro / EyeEm

Al parecer, la dirección de la institución tiene el objetivo de redoblar la presencia de los uniformados para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El dolor de cabeza son los hurtos violentos.