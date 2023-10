“Se quita la vida en la bañera o en el baño”: Por este video aseguran que Mhoni Vidente predijo muerte de Matthew Perry

Este talentoso hombre actuó en exitosas producciones como Sydney, Home Free, Caroline in the City, The Good Wife y The Odd Couple; sin embargo, su papel más recordado y amado por varias generaciones fue el de Chandler Bing para la serie de Friends, cuyas grabaciones se dieron entre los años 1994 y 2004, dejando como legado un total de 236 episodios.