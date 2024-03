Shakira causó furor en redes por el mensaje que le envió a Cardi B en Instagram

La barranquillera destapó que este disco se llamaría Las mujeres ya no lloran y haría alusión a la famosa canción que le dio muchos éxitos en 2023, titulada BZRP Music Session #53 . Allí centraría todo lo que cargó en su corazón durante los últimos años, regalando una parte de ella a su público y fieles seguidores.

Shakira no se guardó nada y, a pocos días de que se estrene el álbum, mostró quiénes serían sus aliados para las canciones que se estrenarán a inicios de 2024. Una de ellas fue Cardi B, con quien se le vio interactuar y compartir en distintos espacios.

Ahora, Shakira reposteó en Instagram el mensaje que publicó Cardi B y escribió: “Cardi!!!! Respiremos porque lo que viene es tan increíble. No puedo esperar”.

“Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda, pero Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte. Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio”, dijo en aquel entonces.