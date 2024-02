Shakira celebra sus 47 años: estos son algunos datos relevantes de la barranquillera

Shakira, famosa cantante colombiana (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

4. Concedió una entrevista a Gabriel García Márquez, quien escribió sobre ella y dijo: “La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”