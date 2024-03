Shakira regresa a España y revelan detalles de su gira por el país europeo

Desde hace varios meses, el nombre de Shakira no ha dejado de sonar en la farándula internacional , eso por las distintas canciones que ha lanzado al mercado, con las que se ha desahogado tras su ruptura con Gerard Piqué.

Popularidad que por estos días viene en aumento, luego de que la artista confirmara la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum discográfico, Las mujeres ya no lloran , luego de siete años de espera de una nueva producción musical.

“Mi nuevo álbum llega este 22 de marzo. No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas, que han estado acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, expresó la barranquillera en un comunicado sobre su nuevo disco.