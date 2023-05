Shakira y Piqué tendrían que encontrarse nuevamente por un importante motivo

Aunque la expareja quisiera no volver a tener contacto alguno, deberán verse de nuevo.

Padres divorciados, ese es el nuevo título de Shakira y Pique después de que se conociera que el español le habría sido infiel a la colombiana con una joven que trabajaba en una de las empresas del exfutbolista. Ella se mudó a Miami con sus dos hijos y él vive en Barcelona con su novia Clara Chía. En medio de esta polémica situación están los pequeños Milán y Sasha.

Cuando los padres se divorcian quedan los hijos de por medio y esto no resulta fácil para nadie, pues la custodia se divide y los pequeños deben repartir su vida entre ambos padres. Además, al ser dos celebridades como son la cantante y el exfutbolista, y haber terminado tan mal como parece, las cosas no deben ser fáciles para los niños.

Shakira, Gerard Piqué y sus hijos, Milán y Sasha. - Foto: Instagram/@shakira

Milán y Sasha viven con su mamá en Miami y Piqué tiene 10 días para estar con ellos dos veces al mes. De hecho, hace poco tuvo que hacer la primera visita a sus hijos a Estados Unidos. El presidente de la King’s League fue visto llegando al aeropuerto y pasando los días con sus hijos. Aunque se dijo que había estado más pendiente del celular que de los pequeños, Gerard estuvo con ellos en piscina y saliendo a comer.

Se conoció que Piqué no volverá hasta septiembre, ya que los niños pasaran las vacaciones en Barcelona con su padre. En el pódcast Mamarazzis aseguraron que: “a finales de mayo se acaban las clases en Miami y será cuando regresen los niños otra vez a Cataluña y estar el tiempo que les toque con Gerard Piqué. Hay que pactar ese 66 % del tiempo que les toca (con él) y qué fechas estarán con su padre y cuáles con Shakira”.

Shakira está reconstruyendo su vida en Miami junto a sus hijos y en su estilo de vida como celebridad. Por su parte, Gerard está en Barcelona con la King’s League, como creador de contenido y empresario después de haberse retirado de las canchas.

Piqué estuvo de visita en Miami para ver a sus hijos. - Foto: Instagram @Hola

Aunque su polémica separación haya acaparado los medios del mundo y las canciones e indirectas que se han enviado siguen dando de que hablar, hay algo que los une y son sus dos hijos. Por esta razón, se dice que podrían tener que volver a verse en las próximas semanas, pues se viene un evento importante de los pequeños.

De acuerdo con ‘El Nacional’, los menores esperan ver a sus padres en el festejo que tendrán por su grado estudiantil, cuando finalicen el año escolar el próximo 2 de junio. Dicho medio dijo lo siguiente:

“El sábado 3 de junio Milan y Sasha celebrarán el fin de curso con la fiesta de graduación. Se desconoce por ahora si ambos padres asistirán a este día tan especial en las escuelas americanas. Shakira está confirmada, así como el resto de los integrantes de la familia Mebarak Ripoll. Es probable que Piqué, que siempre está a finales de mes con los niños, se quede hasta el 3 de junio para verles. Además, gran parte de las vacaciones de verano las pasarán en Barcelona con su padre, tal y como se pactó en el convenio”.

Por el momento no se sabe si Gerard viajará nuevamente a Miami a este evento o solamente irá la colombiana a celebrar el logro de sus hijos. De lo que sí se ha hablado es de que los pequeños no quieren ver a la nueva novia de su padre y Shakira estaría tratado de evitar que estos se relacionaran con ella.

Jordi Martin, el famoso paparazi, dijo lo siguiente: “No queremos estar con ella”. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. “Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella”.