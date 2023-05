Piqué rompió el silencio y se alegró por final de famoso programa que hablaba sobre su vida; lanzó punzante comentario

Gerard Piqué y Shakira han sido protagonistas de una innumerable cantidad de noticias en la prensa española, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en junio de 2022, tras más de diez años de relación sentimental. La cantante y el empresario tomaron caminos separados, lidiando con el constante asecho de los reporteros y paparazzis que buscaban una exclusiva para sus respectivos proyectos de comunicación.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Ambos famosos quedaron en el centro de rumores, especulaciones, comentarios y debates entre periodistas españoles, quienes no dudaban en asegurar y revelar detalles de su privacidad. El exfutbolista no escapó de opiniones por su vínculo con Clara Chía Martí, mientras que la barranquillera fue blanco de conclusiones sobre acciones que tomaría contra su expareja por los daños emocionales que le causó.

Uno de los programas que más tocó estos temas fue Sálvame, donde los invitados e integrantes del set compartían noticias relacionadas con la familia Piqué-Mebarak. El programa de televisión hizo distintas anotaciones relacionadas con Shakira y Gerard, llegando a soltar algunos detalles inesperados de los movimientos que harían tras su ruptura.

La cantante y el exfutbolista terminaron en 2022 y quedaron en el centro de las noticias. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Sin embargo, recientemente, se conoció un comunicado oficial en las plataformas digitales sobre la decisión que se había tomado con respecto al formato de entretenimiento, ya que saldría del aire y se despediría de su público de forma definitiva. El proyecto, tras 14 años de trayectoria, cedería su lugar y cerraría una larga historia el próximo 16 de junio, según anunció Mediaset.

“Finalizarán sus emisiones en el mes de junio tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas. ‘Sálvame’ se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla”, se leyó en la noticia que reseñó Lecturas.

Este espacio del formato estrella de la cadena lo tomaría Ana Rosa Quintana, dándole un giro inesperado a la programación y las expectativas de los fieles seguidores. El anuncio del inminente fin de Sálvame dejó cientos de reacciones en las redes sociales y en algunos famosos, tal y como fue el caso de Gerard Piqué.

Gerard Piqué sigue avanzando con su proyecto de la Kings League. - Foto: @kingsleague

Durante una de las transmisiones de la After Kings, el exdefensa del F.C Barcelona fue interrogado sobre la salida del aire de esta producción, teniendo en cuenta que la Kings League tomaría un espacio en la parrilla de programación. El catalán habló de forma directa y soltó comentarios relacionados a la decisión que llegó a su proyecto, lanzando punzantes palabras sobre que fueron los responsables de que Sálvame se acabara.

“Hemos hecho que se acabara ‘Sálvame’”, dijo al inicio, para después aclarar que no tuvo nada que ver con sus peticiones o condiciones: “No, no era por contrato que impuse que se acabara”.

El exfutbolista tiró pullas contra el programa español que sacó noticias relacionadas con su vida personal. - Foto: Instagram @3gerardpique

No obstante, Gerard Piqué sí fue claro en que no le parecía para nada malo que el formato de entretenimiento llegara a su fin, pues no consideraba que aportara nada y veía que todo lo que decían en las emisiones era una mentira. El deportista no dejó ahí y continuó, puntualizando que para él era muy positivo que esto sucediera, ya que era indecente lo que se presentaba en las emisiones.

“Que se haya acabado, pues no me parece mal, no me parece mal. ¿Que qué me han hecho? No me llevo mal, pero es que es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, comentó, pese a las reacciones de sus colegas que tomaron con gracia las palabras del español.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Según reveló y compartió Lecturas, todo este alboroto en el After Kings se dio por el acuerdo oficial al que llegó Kosmos con Mediaset para que se adquirieran los derechos de emisión de los partidos de la Kings League y la Quenss League. Esta alianza iría a largo plazo, dándole relevancia al proyecto de Piqué y sus compañeros.