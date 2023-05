La Kings League de Piqué no debutó con éxito en la televisión, así le fue a la expareja de Shakira

Debido al éxito de la Kings League en plataformas de streaming como Twitch, en especial cuando se jugó la final en el Camp Nou, la cadena española Mediaset se interesó en transmitir algunos partidos del torneo y firmó un acuerdo con Gerard Piqué para ello. Sin embargo, el rating estuvo por debajo de la media.

De acuerdo con lo documentado por Fórmula TV, los primeros partidos de la Kings League transmitidos por canal Cuatro (de Mediaset) tuvieron un 3,5 % de pantalla, aunque la cadena suele tener un 4,3 %.

Una data parecida fue la que entregó Barlovento Comunicación: “Kings League en canal Cuatro firmó el 3,5% de cuota de pantalla y 382.000 espectadores de media. El programa registró 1′295.000 espectadores únicos”.

El acuerdo de Piqué con Mediaset

Después de su viaje a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente, quienes se mudaron hace poco más de un mes a Miami con Shakira, Gerard Piqué dio las buenas nuevas a los seguidores de la Kings League.

Piqué no solo ha dado de qué hablar por su separación de Shakira, sino por la Kings League. - Foto: Getty Images

El empresario a través de un video, le informó a sus fanáticos que habría cerrado un acuerdo con Mediaset España para lograr tener acceso a los “derechos de transmisión pública” de la segunda temporada de la Kings League Infojobs y de la primera de la Queens League Oysho es decir, los torneos de fútbol podrán ser vistos ahora por televisión.

“Hola a todos, solo quiero informar que a partir de este sábado vas a poder disfrutar de la Queens League Oysho y de la Kings League InfoJobs en Mediaset España. A partir de las 8:00 de la tarde los sábados y los domingos en Cuatro. Los esperamos para ver un gran ‘show’. Ahí nos vemos”, dijo Piqué.

De acuerdo con la cadena televisiva, la alianza será a largo plazo, que desde un inicio transmitirá el mejor partido del fin de semana en cada liga. De hecho, los dos primeros partidos que pudieron verse por Cuatro son el PIO FC vs. Aniquiladoras FC de la Queens League Oysho, el sábado 6 de mayo, y el de Porcinos FC vs. Buyer Team de la Kings League Infojobs, el domingo 7 de mayo.

Jugadores de los Troncos FC durante el primer split de la Kings League - Foto: Getty Images

Como era de esperarse, el anuncio generó comentarios y reacciones entre los seguidores del catalán: “Piqué también factura”, “esto si no me lo esperaba”, “no me lo creo”, “qué grande, cada vez creciendo más”, “lo de Piqué es increíble”, “Piqué no llora, Piqué factura”, “me encanta” y “es el mejor”, fueron algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.

Primera temporada de la Kings League, un éxito

La Kings League, con la que Gerard Piqué dio de qué hablar tras su paso al costado del FC Barcelona, fue un éxito en su primera temporada. Para muestra, un botón: a la final del torneo, en el mítico estadio Camp Nou, asistieron 92.522 seguidores. Además, la transmisión en vivo en la plataforma Twitch sumó más de un millón de espectadores, aunque en todos los canales de la competencia sumó más de 2,2 millones.

Al Cam Nou asistieron casi 100.000 espectadores para ver la final de la Kings League. - Foto: Kings League

En la final de la primera versión del torneo futbolístico de fútbol 7 creado por Kosmos, una de las compañías de Piqué, se robó la atención el equipo El Barrio, al derrotar en la final 3-0 a los Aniquiladores. Valga recordar que en la singular Kings League, que rompe con las reglas del balompié tradicional, los equipos tienen como presidentes reconocidos influenciadores, que además saltan a la grama como cualquier otro jugador.

Debido a la acogida que tuvo la final de la Kings League, el exguardameta Iker Casillas, que también es presidente de un equipo en el certamen, pidió que la próxima edición se realice en el Estadio Santiago Bernabéu.