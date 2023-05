¿No se deja opacar de Shakira? Piqué regresó a España con una gran sorpresa para sus seguidores

- Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

El español Gerard Piqué sigue llamando la atención en redes sociales, no solo por los detalles que salen a la luz sobre su ruptura sentimental con Shakira o su actual relación con Clara Chía Marti, sino por las declaraciones y anuncios de la Kings League —competición de fútbol 7 que ha creado la empresa Kosmos junto a su amigo y compañero, el streamer Ibai Llanos—.

Después de su viaje a Estados Unidos, para reencontrarse con sus hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente, quienes se mudaron hace un mes a Miami, Florida con la colombiana, y de ser tan criticado por su actitud ante los pequeños, al español no le importó, haciendo un recienten anuncio que tomó por sorpresa a varios de sus seguidores en redes sociales.

El empresario a través de un video, le informó a sus fanáticos que habría cerrado un acuerdo con Mediaset España para lograr tener acceso a los “derechos de transmisión pública” de la segunda temporada de la Kings League Infojobs y de la primera de la Queens League Oysho es decir, los torneos de fútbol podrán ser vistos ahora por televisión.

“Hola a todos, solo quiero informar que a partir de este sábado vas a poder disfrutar de la Queens League Oysho y de la Kings League InfoJobs en Mediaset España. A partir de las 8:00 de la tarde los sábados y los domingos en Cuatro. Los esperamos para ver un gran ‘show’. Ahí nos vemos”, dijo Piqué.

¡Vaya notición! @3gerardpique llega a Mediaset España. La @KingsLeague InfoJobs y la @QueensLeague Oysho se verán en Cuatro a partir de este fin de semana 👑 pic.twitter.com/z5oz4ICUQ6 — Mediaset España (@mediasetcom) May 3, 2023

De acuerdo con la cadena televisiva, la alianza será a largo plazo, que desde un inicio transmitirá el mejor partido del fin de semana en cada liga. De hecho, los dos primeros partidos que podrán verse por Cuatro son el PIO FC vs. Aniquiladoras FC de la Queens League Oysho, que se llevará a cabo el sábado 6 de mayo a las 20:00 p. m. en España (1:00 p. m. en Colombia) y el Porcinos FC vs. Buyer Team de la Kings League Infojobs, el domingo 7 de mayo en el mismo horario.

Como era de esperarse, el anuncio generó comentarios y reacciones entre los seguidores del catalán: “Piqué también factura”, “esto si no me lo esperaba”, “no me lo creo”, “qué grande, cada vez creciendo más”, “lo de Piqué es increíble”, “Piqué no llora, Piqué factura”, “me encanta” y “es el mejor”, fueron algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.

Consejo controversial

Para esta ocasión, el exjugador del FC Barcelona ha generado controversia por sus más recientes declaraciones, registro que quedó captado a través de un video de TikTok del streamer Ibai Llanos, su amigo y compañero con el que fundó la Kings League, que ha reunido a leyendas como Iker Casillas, Kun Agüero o Ronaldinho.

Días antes de su reciente viaje de descanso hecho con su actual pareja Clara Chía Marti a Emiratos Árabes Unidos, dejando ver que se encuentran más unidos que nunca, a pesar de las críticas y comentarios que han recibido; y después de conocerse su llegaba a Miami para visitar a sus dos hijos, después de que Shakira tomara la decisión de mudarse, el catalán había dado un consejo a los jóvenes dentro del set de la Kings League que ha generado controversia en las plataformas digitales.

En un video publicado en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos, el streamer le pidió un consejo al exjugador- para los jóvenes: “da un consejo a los jóvenes de hoy en día”.

Tras mirar en su celular y sin pensarlo demasiado, el empresario español respondió jocosamente: “Que vivan la vida, tío. Y que follen mucho, tío”, señaló, antes de estallar en una carcajada.

Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios: “El segundo consejo gerardo el picas se lo aplicó personalmente”, “Pensé que iba a decir que sean fieles”, “Top 10 mejores consejos”, “Se nota que él ya no puede” y “Que vivan la vida Wooooow Ni Platón reflexionó tanto”, fueron algunos de los mensajes que hicieron en la publicación de Ibai.