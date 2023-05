Piqué ‘planea’ separar a Shakira de sus hijos; se los llevará de nuevo a Barcelona

Sigue conociéndose nueva información de lo que ocurre entre Shakira y Gerard Piqué tras su ruptura amorosa por una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista a la cantante con la española, su actual pareja, Clara Chía Marti, limitándose únicamente a decidir el futuro de sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el medio de todo el asunto.

Días atrás, Piqué estuvo en Estados Unidos disfrutando de la compañía de sus pequeños luego de que la barranquillera tomara la decisión de mudarse a Miami, Florida, e iniciar una nueva vida junto a sus hijos y sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Un viaje que duró cinco días, ya que, según lo reveló el portal Informalia, Piqué habría “gastado” parte de su tiempo otorgado por ley, a comienzos de abril. De hecho, el exfutbolista se habría alojado con sus pequeños en un lujoso hotel, muy cerca a su colegio, y todo con el fin de aprovechar cada momento junto a ellos.

Piqué fue captado en Estados Unidos. - Foto: Instagram @Hola

Y aunque en el acuerdo de custodia firmado en diciembre de 2022 por los famosos, donde Shakira tiene derecho a 20 días al mes y Piqué a 10, lo cierto es que esta situación cambiaría en los períodos vacacionales.

“En los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milan y Sasha estarán íntegramente con su padre. Además, la custodia será también para él, 10 días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del barcelonés”, indicó Ramón Tamborero, abogado del exfutbolista.

Pues bien, de acuerdo con lo que quedó registrado, Lorena Vásquez, integrante de las Mamarazzis, habló en Y ahora Sonsoles, dando detalles del nuevo viaje que harían Milan y Sasha nuevamente a Barcelona por unos meses. En este punto fue cuando se aclaró que, por decisión del convenio, el exfutbolista solo volvería a Estados Unidos hasta septiembre cuando retomaran lo estipulado en el documento.

Piqué en compañía de sus hijos, Milan y Sasha. Foto: Instagram @milanpiques. - Foto: Foto: Instagram @milanpiques.

“Los niños, a final de mayo, ya dejan el colegio por el calendario escolar americano comienzan vacaciones a finales del mes. Sus hijos viajarán a Barcelona a finales de mayo y no volverán a Miami, en principio, hasta septiembre, a no ser que los días que le pertoca a la madre, ella decida que los pequeños vuelvan a Miami”, puntualizó la periodista.

A su vez, agregó que, podría haber una “nueva reunión de los abogados para ponerse de acuerdo cuántos días estarán con los padres, pero de momento, a finales de mayo, Gerard irá a buscar a sus hijos a Miami, los traerá a Barcelona y no va a haber nuevo viaje del exfutbolista a Miami hasta el mes de septiembre por lo cual no necesita casa de momento”, agregó.

Piqué estaría con sus pequeños para las vacaciones de mitad de año. - Foto: Tomadas de Getty Images / Instagram @3gerardpique - Montaje: SEMANA

Por último, Lorena Vásquez también desmintió que el empresario de Kosmos estuviera buscando una casa en Miami para estar cerca de Shakira y sus hijos, ya que este solo fue un primer viaje y todo se hizo bajo la asesoría de los abogados. Asimismo, señaló que Piqué buscará a futuro, tal vez, una residencia para estar con sus hijos, pero que no existen pruebas o detalles que confirmen que esté interesado en características de viviendas o lugares para estar junto a sus hijos y Shakira.

“Una información que me sorprende bastante, y que aprovecho para desmentir, que él esté buscando ahora mismo una vivienda en Miami, no está buscando una casa, no tiene previsto buscar un domicilio allí, porque este primer viaje estuvo alojado en un hotel (...) No descarta que a largo plazo busque una residencia allí, pero por el momento no entra en sus planes cercanos y tampoco está buscando las características que tiene que tener esta residencia en Miami”, concluyó.