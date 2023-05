Clara Chía quedó en evidencia; revelaron qué estuvo haciendo mientras Piqué viajó a Miami

Clara Chía y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de un sinfín de noticias en los medios internacionales, debido a la relación que oficializaron a principios de 2023. Pese a que ambos españoles fueron captados saliendo de 2022, el exfutbolista destapó su amor por la joven recientemente.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

A pesar de las críticas y los comentarios negativos en su contra, la pareja continuó su camino y dejó en claro que estaba atravesando un momento muy feliz en su vínculo sentimental, esquivando las cámaras y el acoso de los paparazzis. Ambos españoles pasaron la página ante los chismes y rumores que aparecieron con respecto a su unión, demostrando lo sólidos que estaban con el compromiso que forjaron.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

En los últimos días, Gerard Piqué fue centro de diversas publicaciones en redes sociales y la prensa, debido al viaje que hizo a Miami para reencontrarse con sus hijos, Milan y Sasha, quienes se mudaron hace un mes a Estados Unidos con Shakira. La cantante y el exfutbolista se organizaron bajo un acuerdo, el cual les otorgaba una cantidad de días específico para compartir con los menores.

Durante este lapso de tiempo ausente de Barcelona, Clara Chía no fue captada por los reporteros, quedando en el aire cómo fluyeron sus días sin la compañía del empresario. Poco se supo de la española hasta el regresó del catalán, con quien fue vista en la camioneta negra mientras salían del edificio donde viven.

El exfutbolista fue captado junto a su novia mientras salían del edificio en el que viven. - Foto: Europa Press

Ante la incertidumbre sobre cómo fue la realidad de la joven de 24 años en aquellos días, Jordi Martin fue el encargado de revelar, a través de un video de su canal de YouTube, qué estuvo haciendo Clara Chía junto a su círculo social. Al contrario de lo que muchos pensarían, la relacionista pública disfrutó de eventos y se mostró muy animada junto a sus conocidos, a quienes les demostró el cariño que siente por ellos.

“Les traemos imágenes en exclusiva de Clara Chía disfrutando de Barcelona el pasado fin de semana, más concretamente el sábado, mientras su pareja sentimental, Gerard Piqué, se encontraba en Miami con sus hijos, Milan y Sasha”, relató el periodista español en el clip.

Piqué estuvo con sus hijos en Miami por varios días. - Foto: Getty Images

Según se afirmó, la novia de Piqué no viajó con él a Miami, por lo que dedicó el pasado fin de semana a salir con sus amigos y amigas, quedando captada por personas que se encontraban en el mismo lugar que ella.

“Clara Chía no viajó a Miami con Gerard Piqué, porque como se sabe, los niños no quieren verla de momento. La joven no se aloja en su casa cuando se queda en Barcelona y Piqué se va de viaje, Clara Chía no se queda en casa de sus padres, se queda en casa de unos amigos”, indicó el paparazzi.

Clara Chía quedó captada en distintas apariciones que hizo en público con Piqué. - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

De igual manera, Jordi Martin reveló la zona en la que estuvo festejando la española, dando detalles de cómo fue el ambiente y qué tal fluyó todo.

“Clara Chía estuvo disfrutando en la localidad de Premiá de Mar, muy cercana a Barcelona, disfrutando de la fiesta, de la buena compañía. Nos dicen que hubo abrazos con varios chicos, pero nos aclaran que no hubo nada más”, agregó para finalizar.

No obstante, una cuenta de Twitter, llamada ClaGerFans, subió un pequeño clip en el que se le vio posando frente a una cámara con una blusa blanca, un pantalón beige y un bolso de colores. La joven sonreía y movía su cuerpo de lado a lado, llamando la atención de varios usuarios de redes sociales.

Por el momento se desconoce cómo fluyó todo entre Clara Chía y Gerard Piqué en su regreso, ya que Europa Press los grabó y se mostraron algo serios ante las cámaras.

¡Dios, gente, no se puede creer lo hermosa que es! Esos colores le quedan sublime 😍🥰❤💅 pic.twitter.com/voA4FYeM3L — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023