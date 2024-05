Silvestre Dangond ahora tendrá su propia calle en Nueva York: “Es una ciudad que me ha dado tanto”

El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York Ydanis Rodríguez, fue quien le entregó personalmente a Silvestre Dangond el decreto oficial que establece que el 31 de mayo marcará la inauguración de la Silvestre Dangond Way.

“Mil gracias, Nueva York es una ciudad que me ha dado tanto”, expresó el cantante como muestra de la emoción que sintió al recibir este homenaje. “¡Qué felicidad poder compartir con mi público latinoamericano en la ciudad de Nueva York el próximo 31 de mayo, cuando se llevará a cabo la ceremonia de develación!”, agregó.

Tras dar a conocer este homenaje, rápidamente, los fans del intérprete de éxitos como La Difunta, A blanco y negro, Que no se enteren y más, empezaron a reaccionar con mensajes de felicitaciones, destacando su exitosa trayectoria llena de importantes reconocimientos.

