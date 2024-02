Sofía Vergara revela el secreto para tener su escultural cuerpo: “mañanas con la torturadora”

Sofía Vergara muestra una parte de su rutina de ejercicios

Sin embargo, Sofía ha mencionado en repetidas ocasiones que no tiene ningún as bajo la manga, solamente es fotogénica : “Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan” , dijo.

“Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento”, añadió Sofía.