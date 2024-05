Stormy Daniels, la actriz clave en condena de Trump, habló de la virilidad del magnate: “Los peores 90 segundos de mi vida”

Poco después, Stormy fue al baño y a su regreso encontró a Donald desparramado en la cama en ropa interior. Pasó lo que tenía que pasar y, para dejar constancia de que no miente, Daniels procede a describir minuciosamente el pene de su amante. “Es distinto de una manera peculiar, es más pequeño que el promedio, pero no pequeño de manera escandalosa. Él sabe que tiene un pene inusual, tiene una cabeza enorme, como una seta. Así que ahí estuve, aburrida porque me estaba follando un tipo con vellos púbicos de yeti y una verga que más se parece al personaje del hongo de Mario Kart”.

La actriz concluyó con una frase apuntada a desinflar el ego de Trump, o tratar de suscitarle una respuesta: “Puede ser el sexo menos satisfactorio que tuve en la vida, pero, claramente, él no comparte esta opinión”. Vale mencionar que incluso Marla Maples, exesposa de Trump, negó haber dicho que el de Trump había sido “el mejor sexo que he tenido”, una frase de la que este siempre hizo alarde y dio para una portada en The New York Post. Michael Avenatti, abogado de Daniels, aseguró que el testimonio de su clienta prueba que dice la verdad, y retó a las colaboradoras del mandatario a probar lo contrario.