Susana Gómez destapó cómo reaccionó Maluma cuando le dio la noticia del embarazo: “Se me hizo muy raro”

Maluma ha logrado posicionarse como uno de los artistas colombianos más reconocidos en la escena musical, especialmente por su influencia en los géneros urbanos. El cantante de Hawái ha logrado atraer a su público no solo por su música, sino también por su estilo y carisma, elementos que lo llevaron a destacar en las plataformas digitales con varios éxitos.

No obstante, en los últimos años, el interés del público se ha centrado en su vida personal, particularmente en su relación con Susana Gómez, una amiga de antaño que logró conquistar su corazón. Este vínculo fue fortaleciéndose hasta que ambos decidieron formalizar su relación, llegando a construir una familia.

La pareja, que ha consolidado una conexión única, celebró la llegada de su primera hija, París Londoño Gómez. La noticia del embarazo fue motivo de alegría entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosos la llegada de la pequeña que cambiaría sus vidas.

Maluma y Susana Gómez celebraron el baby shower de su hija París | Foto: Instagram @maluma

Tras varios meses desde que la menor nació, Maluma decidió sorprender a sus fieles seguidores con un nuevo proyecto, el cual desnudaba un poco de su vida privada. El antioqueño presentó un formato audiovisual para que los curiosos se enteraran de una faceta más personal, plasmando un lado de su paternidad.

El primer video de Maluma en la intimidad se enfocó en las reacciones que hubo tras la noticia del embarazo, mostrando cómo fue el proceso con sus papás y sus suegros. La euforia y felicidad invadía el sitio, revelando lo emocionados que se sentían de recibir a la niña.

Sin embargo, la atención de los fanáticos se ubicó en las declaraciones que dio Susana Gómez en el clip, refiriéndose a ese momento exacto en el que se enteró de que sería mamá. La paisa fue clara en que todo ocurrió de una forma inesperada, pues su ginecóloga fue la que se percató de que algo estaba distinto en su organismo.

“La ginecóloga me había enviado un montón de exámenes. Estaba sentada con mi mamá cuando ella me comentó que tenía la prolactina muy alta. Me preguntó si podría estar embarazada”, contó.

“Llegué a casa y, al ver la prueba, me salieron dos líneas en lugar de una. Pensé, ‘Eso es mentira’. Sin embargo, al revisar las semanas de gestación, la prueba indicaba ‘+3′. Mi reacción fue de confusión y no sabía a quién decírselo primero”, afirmó, preparándose para contárselo al cantante.

Maluma y su hija, París. | Foto: Fotos: Captura de pantalla / Redes sociales

No obstante, Maluma tomó la palabra e indicó que fue sorprendido por su pareja, ya que ella le dio un regalo muy inesperado. El colombiana aseguró que su reacción fue no creerlo, pues le entregó las pruebas a él y le dio un pequeño detalle.

La celebridad del género urbano entendió que todo era verdad y que se convertiría en padre en esta época de su vida.

“Llegué a la casa y Susana me dijo: ‘Te tengo un regalo’. Pensé: ‘¿Por qué un regalo? Se me hizo muy random que Susi me entregara un regalo así un día cualquiera de la semana. Cuando me sentó en el balcón, vi esas dos pruebas de embarazo (...) una del resultado y otra de las semanas que tenía”, relató.