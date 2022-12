“Te amo, Messi”: Adele y otros famosos que se declaran fanáticos del 10 de la selección argentina

A esta hora, Argentina entera debe estar unida por un sentimiento de gran expectación. Esta tarde, la albiceleste se enfrentará a la Croacia de Luka Modric (que compitió por el título mundial hace cuatro años con Francia) por un cupo a la final de Qatar 2022.

Pero, en otros rincones del planeta millones de fanáticos más aguardan con la misma angustia este decisorio encuentro. Entre ellos, algunos famosos, que en varias oportunidades han dejado ver su amor por el 10 de la selección argentina.

Entre los fieles seguidores de La Pulga se encuentra la cantante británica Adele, quien el pasado fin de semana, antes de dar inicio a uno de sus conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas, se vio abordada por uno de los asistentes a su show, quien quería sacarse una fotografía con ella:

“Hola. ¿Eres de Argentina?”, preguntó la intérprete de ‘Rolling in the deep’, y cuando el fanático le respondió afirmativamente, Adele le comentó: “Gracias a Dios ganaron en los penales hoy”, en alusión al día en que la selección ganó contra Países Bajos en los cuartos de final.

Luego, ante la complicidad de su público, declaró su verdadero sentir hacia el astro del fútbol: “¡Te amo, Messi, te amo!”.

Pero Adele no ha sido la única famosa en expresar su cariño por Messi y el conjunto de Lionel Scaloni. De esa lista hacen parte el tenista británico Andy Murray, los cantantes Bad Bunny y Alejandro Sanz, y el actor Chris Mintz-Plasse, entre otros.

Justamente, hace pocos días el Conejo Malo subió un divertido video a sus redes sociales que muestra su reacción tras uno de los goles del juego entre Argentina y Países Bajos.

Un mes atrás, durante un concierto de Bad Bunny en territorio argentino, las 45 mil personas que se acercaron al estadio de Vélez Sarsfield para disfrutar de la música del puertorriqueño, se olvidaron por un momento de las canciones del reguetonero y comenzaron a cantarle a la estrella del PSG.

“¡Vení, vení, cantá conmigo; que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar!”, se escuchaba de punta a punta en el estadio José Almalfitani. Los espectadores cantaban como si estuvieran en pleno partido. Las paredes del estadio retumbaban con la típica canción de cuando juega la Selección.

Otro cantante seguidor del astro de la albiceleste es el español Alejandro Sanz. En varias ocasiones en sus redes sociales, el intérprete de Corazón Partío ha dejado ver su devoción por el 10. Una de ellas fue en agosto del año pasado, cuando Messi dijo adiós a su equipo de toda la vida: el Barcelona FC.

GRACIAS #Messi 🙏

Te llevas el aplauso eterno de cada minuto jugado. Has elevado la magia del fútbol al infinito.

Eres y serás irrepetible 👏👏#GraciasMessi #D1OS https://t.co/yfo5T0qFmk — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 8, 2021

Ese día, en Twitter, Sanz posteó un emotivo mensaje, acompañado de un video en el que Messi lloraba en medio de su despedida: “GRACIAS #Messi. Te llevas el aplauso eterno de cada minuto jugado. Has elevado la magia del fútbol al infinito. Eres y serás irrepetible. #GraciasMessi #D1OS

El tenista Andy Murray no se queda atrás. Después de que el conjunto de Scaloni le ganara 2-1 a Australia, en la etapa de octavos de final, el tenista hizo notorio su amor por la camiseta argentina. Inmediatamente después de que el árbitro marcara el final del partido, el atleta publicó en Twitter: “Messi is the man”, a lo que miles reaccionaron con un Me Gusta y decenas de comentarios por parte de otros fanáticos del fútbol.

La hija menor del mexicano Pepe Aguilar también es una gran seguidora. Por ello, cuando los de la albiceleste ganaron contra Australia, publicó en Twitter: “Messi, te amo”. De inmediato sus fans aztecas reaccionaron en contra tachándola de “malinchista”, una expresión que se utiliza para catalogar a una persona que no apoya a su país.

No obstante, la cantante se defendió pues, según explicó, ella tiene raíces suramericanas, dado que su abuela materna es originaria de Argentina, en donde también su madre vivió gran parte de su niñez.

De la lista de fanáticos también hace parte Chris Mintz-Plasse, recordado por películas como Superbad, Año Uno y Kick-As. El actor de 33 años ha hecho varias apariciones públicas con la camiseta celeste y blanca. A pesar de haber nacido en California, en múltiples ocasiones celebró eufórico los goles de La Pulga y sus compañeros. En su cuenta, no es uno solo el posteo dedicado a la selección, sino que fue en varios que demostró de qué color está pintado su corazón mundialista.