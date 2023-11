¿Terminaron? El extraño mensaje del novio de Carolina Cruz por el que se desataron rumores de separación

Asimismo, se refirió a los hijos: “Tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. Él está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado”, indicó la modelo y presentadora.