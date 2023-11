Juanes destapó verdad relacionada con Shakira; se sinceró sobre por qué no ha trabajado con la barranquillera: “La verdad que no”

Con el pasar del tiempo, Juanes se convirtió en uno de los colombianos más reconocidos de la industria musical, debido al impacto internacional que tuvo en sus inicios artísticos. Su trabajo cruzó fronteras y lo llevó a brillar en espacios inimaginables, donde miles de personas entonaron sus canciones y respaldaron su creatividad.

El talentoso paisa plasmó su imagen en el rock y en el pop, dejando una huella impresionante en la memoria de muchos fanáticos. Poco a poco avanzó y terminó ubicándose como un fiel representante de la tierra cafetera en el mundo, recibiendo aplausos y colaboraciones con otros colegas.

De hecho, recientemente, Juanes llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió, donde se refirió a los proyectos en los que trabajó junto a otras celebridades, conquistando a un público más variado. El antioqueño fue claro en que esta clase de propuestas fluían y marcaban un antes y un después en el camino de cada persona.

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 13: Juan Esteban Aristizabal aka Juanes attends to Santalucia Universal Music Week : "El Flamenco Es Universal" photocall on November 13, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) | Foto: Getty Images

El artista apuntó que realizar estas ideas dependía mucho de la energía y la conexión entre cantantes, llevando un mismo ritmo y meta para que todo se ejecutara tal y como estaba en mente. Allí se centró en el caso de Mabiland, una estrella emergente que estaba rompiéndola en la industria musical, con quien fusionó todo en el momento que correspondía.

“Yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente. Por ejemplo, en este nuevo álbum trabajé con Mabiland, que es una chica de Colombia, del Pacífico colombiano y que lleva pocos años en la industria, pero yo quería trabajar con ella. No era algo que estuviera planeado de hace mucho tiempo, pero llegó y se dio y esa es la forma como yo siento que debe pasar”, afirmó en entrevista con Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como el Chombo, para su canal de YouTube.

Juanes habló de las colaboraciones que ha hecho (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

En este espacio se centró en destacar a Carlos Vives, con quien lanzó”Las mujeres”, un proyecto que impactó y sonó bastante en las plataformas digitales. “Hay mucha gente que yo admiro con la que me gustaría trabajar, digamos la canción con Carlos Vives de verdad que sí era algo que yo quería hacer hace muchos años porque Carlos ha sido una influencia muy marcada para mí o para la música colombiana, creo que él tuvo mucho que ver con la música popular con el rock y cómo se mezclaban estos ritmos”, indicó.

“Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos de Carlos Vives en el año 96, 97 y yo estaba en el público y veía a Carlos allá y yo decía: ‘Algún día yo tengo que estar ahí, si este man está allá yo puedo estar allá también’ y me inspiraba eso”, agregó, revelando este pensamiento que cargaba en su mente.

Juanes reveló por qué no ha colaborado con Shakira

Sin embargo, lo que llamó la atención de este espacio fue la respuesta que dio Juanes cuando se le preguntó por Shakira, indagando el por qué no se había presentado una colaboración. El cantante fue puntual con sus declaraciones, soltando una verdad.

El paisa señaló que por el momento no se ha dado la idea de una canción o un proyecto en conjunto, por lo que pensaba que si llegaba a surgir, debía ser de manera natural y genuina. El intérprete de “La camisa negra” reveló que le parecería chévere si todo va en buen momento, pero si no, “no pasaba nada”.

Shakira llegó pisando fuerte en los Latin Grammy 2023 (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Nunca, yo creo que es que no se ha dado ni la canción, ni el momento, la verdad que no. Si en algún momento se da natural y es, pues chévere, pero y si no también, no pasa nada”, afirmó con respecto a este detalle con su colega barranquillera, con quien se encontró en los Latin Grammy y se saludaron.

Es importante señalar que desde hace años se rumora que los dos colombianos no tienen química, saludándose y manejando los encuentros de forma cordial y respetuosa. Sin embargo, las celebridades no se pronunciaron al respeto y no entraron a dar detalles, pues siempre se les ve sonriendo y abrazándose en buena onda.