Tildan de “víboras” a participantes del ‘Desafío XX’ y en redes aplauden la ‘peinada’ que les pegó uno de sus rivales

Allí, todos demostraron que estaban dando su 100% en la pista, cada uno enfocado en su objetivo de asegurar su permanencia en el programa y no poner en riesgo la existencia de su equipo , como sucedió con Gamma.

La prueba estuvo bastante reñida y, aunque hubo un momento en el que parecía que Santi estaba en riesgo de eliminación, todo dio un giro inesperado cuando alcanzó a Francisco y superó primero una parte de la pista en la que su compañero no pudo avanzar después de varios intentos fallidos.

Sin embargo, antes de finalizar el reto y conocer realmente el nombre del participante que tendría que abandonar la competencia, Alejo, integrante del equipo Omega, no dudó en brindarle su voz de aliento a Santi, pese a no ser parte de su grupo sino de Alpha, dejando un poco desconcertados a los demás concursantes y hasta a la presentadora Andrea Serna, que no pasó por alto su gesto.