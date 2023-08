Video: así es la mansión que tiene Peso Pluma en Los Ángeles. Va de vez en cuando

Son muchos los cantantes que han ganado reconocimiento y posicionamiento en el mundo del entretenimiento gracias a los trends que se crean en la aplicación de TikTok, uno de ellos fue Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma.

Desde que ganó tal reconocimiento en la industria ha empezado a vivir como todo un artista, es más, hace poco confesó que el primer gran sueldo que recibió como artista integral lo usó para comprarse uno de los relojes más costosos, un Rolex. Aparte de eso también invirtió en autos de lujo y un apartamento de lujo, el cual se encuentra ubicado en una zona muy exclusiva en la ciudad de Guadalajara, México.

Imagen de referencia. (Photo by Gregory Bojorquez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Como el cantante de la canción ‘Ella baila sola’ rápidamente se ha dado a conocer, en los últimos meses ha tenido que hacer varios viajes, en los cuales Los Ángeles siempre es una ciudad a la que tiene que volver, por lo tanto, ha decidido tener a dónde llegar.

Se conoció que en dicha ciudad el cantante firmó un contrato de arrendamiento por un año para tener una lujosa mansión, por la cual se dijo que paga un total de 45 mil dólares, lo que en pesos colombianos vendría siendo un total de 185 millones de pesos.

La casa es totalmente amoblada y tiene todas las comodidades que una súper estrella podría tener, por esto la mansión cuenta con dos pisos, techos altos con vigas de madera y concepto de espacio abierto, de igual forma, tiene una lujosa cocina chef, un elegante comedor, una sala de cine y una sala desde la que se tiene una envidiable vista al Pacífico. Un detalle del interior es que las escaleras están bordeadas de barandillas de cristal y los escalones alumbran con luces que se activan cuando la persona se desplaza por ellas.

En total, la mansión en la que se hospeda el cantante de música regional oriundo de Zapopan, de 24 años, cuenta con cinco habitaciones, cinco baños y medio y un espacio de garaje en el que pueden entrar tres camionetas, y en cuanto a seguridad, cuenta con un sonido de altavoces y 10 cámaras de seguridad de monitoreo continuo.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Peso Pluma attends the 2023 Latin American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on April 20, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

En la parte exterior de la misma, la mansión cuenta con una piscina de concepto infinito (muy alargada) que al final se conecta con un jacuzzi. De ese mismo lado hay una pequeña cocina bastante equipada que se encuentra junto a una sala al aire libre.

Cuenta con una ubicación prestigiosa y privada, por lo tanto, para poder ingresar al lugar se debe contar con una invitación del mismo cantante, pues antes de eso se debe pasar por varios filtros de seguridad muy complejos y elaborados.

Como era de esperarse, los internautas dejaron sus comentarios mostrando la inconformidad por esta mansión que tiene el cantante: “Tirando dinero a la basura, por qué no comprarla propia? tanto dinero de renta”, “Con ese dinero mejor se hace una casota, no una mansión, pero la casa ya sería suya”, “Mejor cómprate una casa mejor, padre santo no hay nadie que lo aconseje”.

Millonaria suma de dinero que cuesta la dentadura de diamantes de Peso Pluma

En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías de Peso Pluma luciendo dientes con incrustaciones de esta piedra, a lo que muchos se han preguntado cuánto podría costar. El portal Hyper Beast Latam destacó el gran valor de la pieza y reveló que la dentadura de Peso Pluma cuesta 58.000 dólares, aproximadamente 240 millones de pesos colombianos.

Según el mismo portal, esta dentadura “está hecha en oro blanco de 10 quilates, más 7 quilates de diamantes en corte brillante y también algunos esmaltados que tiene forma de corazones rojos”.

Cabe resaltar que el diseño fue hecho por el mismo cantante de la mano de su odontólogo para que quedara acorde a su boca y a su gusto.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 1842 -- Pictured: Musical guest Peso Pluma performs on Friday, April 28, 2023 -- (Photo by: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images) | Foto: Rosalind O'Connor/NBC via Getty