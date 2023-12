Video: Ivy Queen y Rauw Alejandro protagonizaron polémico baile en pleno concierto

En el video, que se viralizó rápidamente, se observa que Ivy Queen disfruta del baile, pues la artista lo acaricia , mientras este mueve sus caderas. No obstante, para los seguidores, el baile de Rauw no fue sensual.

View this post on Instagram

Este sería el hombre con el que vieron muy enamorada a Rosalía

Se trata de Jeremy Allen White, actor de cine y televisión estadounidense de 32 años, a quien hemos visto en películas como Beautiful Ohio , The Speed of Life , Afterschool , además de haber interpretado a “Carmy Berzatto” en “The Bear” , papel que lo llevó a recibir varias nominaciones a diferentes galardones de importantes premios de la industria.