No paran los rumores: aseguran que Rosalía habría encontrado a Rauw Alejandro con otro hombre

No obstante, meses atrás, después de mitad de año, Rauw le sacó más de una lágrima a los fans, pues rompió el silencio y, efectivamente, lo que comenzó como un rumor terminó siendo verdad: el compromiso que tenía con la intérprete de Saoko terminó.

Las palabras de ese entonces del puertorriqueño fueron las siguientes: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.