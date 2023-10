“La combinación es terrible”: Rosalía criticó su propio ‘look’; ¿por qué?

De hecho, recientemente, se hizo tendencia tras la ruptura con el también cantante de reguetón, Rauw Alejandro, luego de que, al parecer, él le fuera infiel con una colombiana; sin embargo, no se confirmó nada por parte de ninguno de los artistas, pues no se refirieron al respecto.

Rosalía calificó su propio outfit

Luego de cuestionar, añadió: “Pero bueno, de esas cosas se aprenden... una aprende y evidentemente no se volvería a repetir. La combinación es terrible. El contexto era inadecuado, así que en general ... Las colas también, claro, innecesarias por decirlo suave; ahora bien, las uñas... a mí (en medio de risas) me parecen cute”.

Finalmente, dijo, tras rememorar el anécdota: “Es que me acuerdo, mira, yo estaba en un shooting (de tofos), me llamaron, me dijeron que podía ir a la premier y yo no había ido nunca a una premier. Creo que era la primera premier que yo iba y un amigo estilista que estaba por ahí, me dejó esto cuatro cosas y acabé yendo así momentos como este así hizo sueño de un montón”.