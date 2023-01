Video | Luisa Fernanda W le lanzó piropo al hermano de Pipe Bueno; despertó opiniones encontradas en redes sociales

La generadora de contenido Luisa Fernanda W viene mostrándose muy activa en redes sociales durante la época de fin de año; pese a que hace poco dio a luz a Domenic, su segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno, la vida de la paisa ha vuelto a la normalidad y se le ve disfrutando de diferentes eventos.

La también empresaria ha participado de conciertos, fiestas y, en sus últimas publicaciones, se le ha visto disfrutando de sus vacaciones a bordo de un yate con familiares y amigos cercanos; en sus historias en Instagram ha ido mostrando por menores de su viaje y cómo se ha gozado esta e´poca de fiestas.

Precisamente en una de sus más recientes publicaciones, se le ve a bordo dela embarcación bailando y mirando a la cámara de su celular junto a Miguel Bueno, hermano de su pareja y padre de sus dos hijos, Pipe Bueno.

Máximo, el hijo mayor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, nació en 2020. - Foto: Instagram: @pipebueno

De fondo se escucha música a alto volumen y se ve el mar; también aparece la influenciadora lanzando una frase que muchos no le dieron trascendencia, pero que otros interpretaron de mala manera.

“Mari..., él es más bonito que el hermano”, dijo W señalando a Miguel, quien la acompañaba mientras grabaron el clip que fue publicado en las historias de la empresaria.

De inmediato, algunos de sus seguidores tomaron este video como muestra de la buena relación de la influenciadora con la familia de su pareja; sin embargo, otros fueron más allá y señalaron, en los comentarios, que no es un mensaje adecuado al tratarse de su cuñado.

“Cómo puedes destruir a una persona con tan malos comentarios y son las mimas mujeres resentidas, envidiosas queriendo estar en su puesto! Hijas la que quiere puede pónganse para lo suyo hagan algo por sus vidas y deséenle bien a el prójimo por eso es que no avanzan! Da lastima que seamos las mismas mujeres que no destruimos unas a otras no niñas así no es bébase en un espejo y avancen” [sic] fue uno de los comentarios publicados por la usuaria en Instagram Erikatrompiz.

En tono contrario, la usuaria Yaradlne dijo: “Es que ella no se puede echar 3 tragos porque se le sale el verdadero ella..”.

¿Por qué Luisa Fernanda W toma alcohol si sigue amamantando a su segundo hijo?

Luisa Fernanda W, quien por estos días disfruta de sus vacaciones, se ha convertido en una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. La creadora de contenido es, además, la pareja del artista Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos: Máximo y Domenic.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han compartido tarima en diferentes ocasiones. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Desde un mini yate a mitad del mar, la influenciadora resolvió una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores: ¿por qué consume alcohol si Domenic aún está en periodo de lactancia? De hecho, el tema no ha sido ajeno a críticas, pues no es la primera vez que se ve a Luisa Fernanda W tomando este tipo de bebidas en el marco de su maternidad.Luisa Fernanda W recibió incómoda pregunta sobre su cuerpo; aclaró si está embarazada de nuevo

“Por aquí hay una persona que me está emborrachando”, dijo mientras departía con sus amistades a bordo de la embarcación y señalaba a Pipe Bueno, quien se sumó diciendo: “Hoy es day-off, día de los niños adultos”.

En seguida, Luisa Fernanda W aprovechó la ocasión para responder a la gran duda de sus seguidores. “Es algo que me preguntan mucho: ‘¿cómo hago para tomar y lactar?’ No lacto -es pregunta frecuente de mamás-. Me toca dejar de lactar, más o menos, por 24 horas (...)”, comentó la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W y Pipe bueno son padres de dos hijos: Máximo y Domenic. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

A renglón seguido, indicó que a su hijo siempre lo deja en las mejores manos (las de sus abuelos), de manera que no había de qué preocuparse.

“Dejo de lactar por 24 horas y me toca extraerme la leche, pues esa leche toca botarla. Eso es muy duro porque uno como madre se da muchos golpes de pecho, pero también son necesarios estos espacios, salir, parcharse, eso es como un respirito. Es muy bueno para uno como mamá, entonces, hoy estoy on fire”, complementó la influenciadora.