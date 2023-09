Video viral de mujer que explica por qué no saldría con un rolo, ¿son tacaños?

La tiktoker, que aparece en redes como @karolsandoval222 , decidió expresarse dos veces acerca de lo que piensa sobre los rolos, especialmente a la hora de no querer salir con una persona de la capital.

Entonces, la joven confesó que el ‘ storytime ’ lo tenía “atorado” en la garganta, pero lo que se robó la atención de los internautas fue cuando se refirió sobre si los rolos son tacaños o no. Ante esto, se desató todo tipo de comentarios.

La opinión de la tiktoker

Como segunda medida, la joven argumentó que ha salido con rolos en el plan de amigos “y, por lo general, siempre que uno va a farrear es como: ‘bueno, nos toca entre tanto’. Y uno a veces dice: ‘bueno, por qué entre tantos si somos seis... Ah, no, es que pepito no trajo plata’”.

Asimismo, recalcó que, con base en su experiencia, cuando entran a un bar y llega el mesero y dice: ‘falta plata’, mientras cruza los brazos, nadie completa lo que se necesita de dinero. “Yo soy como... cuánto falta, yo los pongo porque me da pena... Yo ya no soy una niñita... Entonces, de la pena que me da, yo pago”, expresó la tiktoker.