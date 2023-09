Yeison Jiménez dio de qué hablar por gesto que tuvo con fanático en silla de ruedas

“Lo conozco hace muchos años, pero casi siempre que voy a los conciertos hay mucha gente y no puedo… pues, me da hasta miedo cuando lo llamamos porque me lo aporrean”.

Así ha sido la vida de Yeison Jiménez

El famoso agregó que: “Yo me crie en una plaza de mercado y me crie con puros locos. Yo era muy serio. Hoy en día sonrió porque ya soy feliz, pero en ese tiempo era un niño problema”.

“Realmente lo que pasó es que yo estaba viviendo en un lugar donde todo lo que pasaba era malo y yo no era la excepción. A mí me permeó eso y es normal. Por eso yo no culpo muchas cosas que hace la gente, porque a veces ser malo es la única opción, si no, no sobrevives”, explicó.