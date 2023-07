Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri el vainazo que le mandó por criticar su cuerpo

Yina Calderón no se guarda nada y ahora volvió a arremeter contra una de sus enemigas número 1: Andrea Valdiri, con quien ha protagonizado una larga pelea en las redes sociales que inició cuando la DJ empezó a criticar el cuerpo de la barranquillera, asunto que las ha mantenido hablando la una de la otra por meses, dividiendo a los cibernautas en bandos muy claros y específicos.

Todo empezó porque en 2022 Yina arremetió contra Andrea diciéndole que las cirugías que se ha practicado no le han servido “para nada”, pues a pesar de que la bailarina ha pasado por el quirófano en contadas ocasiones, a ojos de Calderón sigue estando en el mismo peso y con la misma figura como cuando no había acudido a la ayuda de sus amigos los cirujanos plásticos.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

En ese momento Valdiri le respondió mostrando su escultural figura, lejos de las cicatrices y los tatuajes que ostenta la DJ de la guaracha, quien también es una fanática de operar su cuerpo para moldearlo a su manera, asunto que le ha acarreado una infinidad de problemas de salud, empezando por el uso de los biopolímeros, que la ha dejado semanas enteras en cama de cuenta de cirugías altamente riesgosas y dolorosas para retirar los excesos de este material.

Obviamente Yina no se quedó callada y le mandó a decir a Valdiri que por lo menos ella con sus intervenciones sí puede mostrar los resultados, ayudándose de las fajas moldeadoras y adelgazantes que ella misma comercia y le han ayudado a incrementar su fortuna, que le permite no solo viajar por todo el mundo con su familia, sino costearse costosos atuendos y extensiones que muestra en sus performance de Guaracha.

Valdiri mantuvo el silencio por durante varios meses sobre el tema, pues estaba ocupada haciéndole frente al lío mediático que se formó con la paternidad de su hija menor, Adhara, y con todos los proyectos profesionales y personales que adelanta en conjunto con su esposo, el también creador de contenido Felipe Zaruma, sin embargo, en unas historias pasadas que Andrea publicó le agradeció a Yina por su críticas a su cuerpo “gordo”.

Andrea Valdiri mostró su progreso en Instagram. - Foto: Instagram @andreavaldirisos

“A ese tipo de comentarios, por ejemplo, quiero darle las gracias a Yina y les voy a decir por qué. Porque Yina (Calderón) cuando me tiraba que ya no era el bombón asesino, que estaba gorda y todos los meses me daba y no me soltaba, yo dije ok. Fíjate porque esto es muy gracioso, yo siento que cuando a ti te hacen alguna crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno tiene que sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios… Así como yo quiero cambiar, también voy a ayudar a muchas mujeres a que lo hagan… Pero en verdad le quiero agradecer a Yina porque me prendió esa chispa, hermana”, declaró Valdiri emocionada.

Esta historia obviamente llegó a ojos de Calderón, quien no podía quedarse atrás y le respondió a su némesis como siempre lo ha hecho, con palabras concretas, directas y acomodándolas a su beneficio, pues si algo tiene la DJ es que siempre “cae parada” ante cualquier polémica que la rodee.

Este es el estilo de looks que Yina usa en sus toques. Foto: Instagram @ginacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @ginacalderonoficial.

“Pues claro que vi lo que dijo Andrea Valdiri y me encanta que lo que yo diga sirva de motivación para que muchas de ustedes emprendan proyectos, se quieran ver más lindas… Claro que yo siento que uno en la vida no debe pararle tantas bolas a lo que dicen los demás si uno se siente bien con uno mismo. Uno debe cambiar por uno, no porque la otra me atacó, porque la otra me dijo ‘gorda’ y entonces eso a mí me dolió y empecé a cambiar, de eso no se trata”, declaró la DJ en sus historias de Instagram.