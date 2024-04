Colegio Calatrava: una apuesta por la ética y la inteligencia artificial

Esto va a permitir que el tiempo de los docentes sea más eficiente y nos va a dar la posibilidad de enfocarnos en el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a los contras, está el volvernos demasiado dependientes de la tecnología y siempre hay que tener esa claridad. La Inteligencia Artificial tiene que ser una extensión de nuestras habilidades y no un reemplazo . También pueden presentarse sesgos, pues la IA se alimenta de datos y se debe tener claro que se trata de un robot, que no evidencia aspectos que un ser humano sí puede hacer. También se corre el riesgo de perder las habilidades humanas y las interacciones sociales y emocionales, sin embargo, todo depende de cómo la enfoquemos.

C.V.: Lo principal es no desvincular nunca al docente de su labor, porque por más tecnología que se tenga, las habilidades, la creatividad, el pensamiento crítico y el desarrollo de problemas requieren de contextos que la IA no nos va a dar. Esa interacción con el ser humano es lo que nos permite ser empáticos para encontrar contextos y soluciones. No se debe perder la importancia del docente en la educación y hay que hacer un trabajo permanente con los estudiantes sobre la ética y el uso de la tecnología. Si todos no avanzamos en sincronía hacia el mismo rumbo, el sesgo que existe va a ser mayor, algo que ya nos mostró la pandemia. También depende de que el país genere unas políticas que realmente protejan a toda la población.