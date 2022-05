Colombia está lista para elegir Presidente y Vicepresidente: conozca sus derechos y deberes

Este 29 de mayo están habilitados para votar 39.002.239 colombianos en las elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente para el periodo 2022 – 2026, en 102.152 mesas de votación de las cuales 1.343 están ubicadas en el exterior. El censo electoral está compuesto por 20.111.908 mujeres y 18.890.331 hombres.

También fueron capacitados 643.244 jurados de votación incluidos los remanentes que son quienes suplen en caso de una ausencia al titular o en caso de que se deba ausentar, quienes son personas mayores de 18 años y menores de 60 y fueron seleccionados por sorteo. Estos hombres y mujeres deben tomar decisiones de forma autónoma y colegiada y distribuirse las tareas durante la jornada electoral y responder solidariamente por lo que suceda en la mesa de votación que tienen a su cargo. Sus tres funciones principales son: atender el proceso electoral, realizar los escrutinios de mesa y registrar los resultados de la mesa en las actas de escrutinio.

Si un jurado de votación no asiste y no tiene una causa justificada, puede ser destituido de su cargo en caso de que sea servidor público o si es particular puede ser sancionado con multa que puede llegar hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Una de las entidades que vela por el ejercicio de unas elecciones libres y democráticas, en las que predomine el deseo de los ciudadanos y se preserven los derechos humanos, es la Defensoría del Pueblo.

A través de una cartilla para hacer pedagogía electoral realizada por la entidad en aras de garantizar los derechos ciudadanos este 29 de mayo, se explican los pasos para ejercer el voto y los derechos y deberes del elector.

Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar este 29 de mayo. - Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

De acuerdo con la entidad, para votar se requiere presentar la cédula de ciudadanía en original y el puesto de votación se puede consultar en www.registraduria.gov.co, ingresando a consulte aquí su lugar de votación y haciendo clic en consultar o también a través de la aplicación INFOVOTANTES.

Los ciudadanos que tengan discapacidad o dolencias físicas que les impida valerse por sí mismos, los mayores de 80 años y las personas con problemas visuales pueden asistir al puesto de votación con un acompañante que los puede guiar hasta el cubículo y tendrán prelación en la fila. Se aclara que no pueden ser acompañantes los jurados de votación, los testigos electorales, integrantes de la Fuerza Pública o de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Una vez el ciudadano hace efectivo su derecho a ser elegido recibirá un certificado electoral que le da prelación en los resultados de exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior en caso de empate. Además, tendrá rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o regulares. También hay descuentos en la matricula en universidades públicas, en la expedición del pasaporte y por los duplicados por primera vez de la cédula de ciudadanía y la libreta militar.

Los 16 delitos electorales

La Defensoría también recomienda conocer cuáles son los delitos electorales, y denunciar en caso de que ocurra un caso.

En Colombia están tipificados 16 delitos electorales que se castigan con penas de cárcel que pueden ir desde 4 hasta 12 años dependiendo la irregularidad en que se incurra y una multa de 50 a 200 SMLMV y son: perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, corrupción al sufragante, voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, denegación de inscripción, fraude a inscripción de cédulas, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, omisión de información del aportante y elección ilícita de candidatos.