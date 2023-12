¿Cómo funcionan las alternativas sin humo?

Entonces, ¿por qué hay nicotina en los productos sin humo? La mayoría de los productos sin humo contienen nicotina porque es uno de los factores, junto con la experiencia y el ritual, que los fumadores adultos buscan al momento de cambiar a una alternativa. No obstante, hay que aclarar que, aunque la nicotina es adictiva y no está exenta de riesgos, no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, sino los químicos nocivos asociados a la combustión.

Determinadas personas, como los menores de edad, quienes no fuman ni consumen productos de nicotina, o las mujeres embarazadas, no deben utilizar productos que contengan nicotina en ninguna circunstancia. Y en esto se debe ser reiterativo: los menores nunca deben consumir, ni tener acceso a productos que contengan tabaco o nicotina.

¿Qué son las alternativas sin humo?

Hay unos dispositivos de calentamiento de tabaco y otros que funcionan con una solución líquida de nicotina para crear un aerosol o vapor sin humo. Este aerosol contiene una mezcla de partículas suspendidas en gas. Lo que tienen en común los productos sin humo es que no queman el tabaco y no generan combustión. Por lo tanto, no generan humo y tampoco cenizas. Estos productos no están exentos de riesgos y proporcionan nicotina, que es adictiva, pero ofrecen a los fumadores adultos una opción, en lugar de seguir fumando.