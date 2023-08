El efecto del Gobierno sobre la inversión social privada

Un discípulo de Confucio cuestionó al maestro por su ausencia ante el nuevo rey: “Maestro, el soberano de Wei os aguarda para orquestar el gobierno. ¿Cuál es el primer paso?”. Confucio replicó: “La rectificación de los nombres es esencial (…) Si los nombres no son correctos, las palabras no encajarán en su significado y, si las palabras no expresan su sentido, los asuntos no se concretarán (…) Por ende, el rey debe asegurar que los nombres reflejen la realidad y que la realidad se ajuste a los hechos”. (Analectas XIII.3). Esta noción ancestral, de que los nombres dan forma a las palabras y estas a la realidad, revela un vínculo poderoso entre el gobierno y las empresas que trasciende las fronteras de lo público y lo privado.