Infertilidad: ¿La nueva pandemia? Esto dice la OMS

Durante mucho tiempo, Ana Yanira Vargas Carrillo no quiso tener hijos. Pero cuando cumplió 38 años sintió la necesidad de ser madre. Como no quedaba embarazada, el médico la remitió a un especialista en fertilidad y vino el diagnóstico: sus óvulos eran muy viejos. Después de consultar otras opiniones decidieron someterse a un proceso de fertilización in vitro y dos años después llegó Salvador.

De acuerdo con Andrés Gutiérrez Aparicio, médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, y presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción, la principal causa de infertilidad es aplazar la búsqueda de los hijos. Hoy las mujeres esperan alcanzar cierto nivel de desarrollo profesional y personal antes de convertirse en madres y, muchas veces, cuando consultan ya es tarde.

“Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser madre y contar con esta experiencia de vida tan especial”: Ana Yanira Vargas Carrillo, paciente de fertilización in vitro. | Foto: Archivo particular

Jenny Deschamps, coordinadora nacional de fertilidad de Profamilia, explicó que además de la edad avanzada de la mujer otras causas de infertilidad están asociadas a la ausencia de espermatozoides, a que se mueven poco o tienen una forma anormal; la obstrucción de las Trompas de Falopio, y algunos factores que afectan la calidad de los óvulos como el ovario poliquístico o la endometriosis.

En Colombia, según la más reciente Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS), el 12,1 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años que desean uno o más hijos han tenido problemas de fertilidad. La infertilidad se concentra en las mujeres entre 40 y 44 años con el 25,4 por ciento. Gutiérrez aseguró que la fertilización in vitro es el procedimiento más utilizado en el mundo. Se calcula que al año se hacen 2 millones y en Colombia se realizan unos 5.000 ciclos anuales, de los cuales el 25 por ciento son con óvulos donados.

En las últimas décadas la infertilidad aumentó. “La brecha es significativa e importante entre el estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2021, el cual mencionaba que una de cada ocho parejas tenía problemas de infertilidad, y el estudio de abril de este año según el cual es una de cada seis parejas la que tiene problemas de fertilidad”, precisó Deschamps.

“En Colombia, ni las EPS ni otro tipo de seguros cubren tratamientos para la infertilidad”: Jenny Deschamps, coordinadora nacional de fertilidad de Profamilia. | Foto: Archivo particular

Esta realidad también llevó a que aumentara el número de especialistas en fertilidad en Colombia, que pasó de ser un par hace dos generaciones a más de 200 hoy. Solo Profamilia Fertilidad atiende cada mes entre 600 y 650 consultas de pacientes que cubren las EPS con las que tienen convenio. Actualmente esto es lo único que paga el sistema de salud del país en temas de infertilidad.

“A pesar de que la OMS reconoce a la infertilidad como una enfermedad, los tratamientos no están incluidos en el Plan de Beneficios (anteriormente conocido como POS) en Colombia. Esto quiere decir que el acceso es de manera particular y bajo financiación personal”, aclaró Deschamps. Y recordó que en 2020 salió una resolución para implementar una política pública que garantizara el acceso a los tratamientos de fertilidad. Sin embargo, aún no hay avances.

La resolución a la que hace referencia la directiva es la 0228 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que tiene como finalidad “contribuir al logro de condiciones de salud y bienestar en la salud sexual y reproductiva de las personas afectadas por la infertilidad, que van desde la investigación en prevención y tratamiento, hasta la promoción de los derechos sexuales y reproductivos”.

“La infertilidad se presenta en la población de mayor nivel educativo”: Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción. | Foto: Archivo particular