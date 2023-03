“Destruí mi castillo pa’ salvarme sola, no quiero un peso tuyo, nadie me controla. De todos los problemas siempre salgo campeona, quiero ser la jefa y que me digan la patrona”. Este es un fragmento de la canción No soy tu princesa de Verito Asprilla, una cantautora de Tumaco, Nariño, que con solo 19 años ha logrado que su música se vuelva viral en todo el Pacífico colombiano.

Las canciones que compone, sin embargo, no solo son para bailar y “para el vacile”. Verito Aspirlla busca expresar todo lo que viven las mujeres en su región a través de la música. “Que quien las escuche sepa que aquí hay chicas poderosas, que hacemos música de exportación y que no importan las adversidades porque siempre logramos romperlas. Lo que trato de hacer es que las mujeres vean que somos las reinas de nuestro propio trono, y que nadie nos puede bajar de acá”, aseguró.

Verito Asprilla, cantante de música urbana. - Foto: Discos Pacífico

Sus grandes referentes musicales son Nathy Peluso, Rosalía, Goyo y Mon Laferte. Estas artistas, al igual que estrellas como Shakira, Miley Cyrus y Karol G, son referentes del liderazgo femenino y sus voces un símbolo de la fortaleza que caracteriza a las mujeres.

En la pantalla grande

Las mujeres también han sido vitales para la industria cinematográfica, sin embargo, no siempre han gozado de visibilidad. Según Consuelo Castillo, directora de DOC:CO, la agencia de promoción y distribución especializada en el posicionamiento de nuevos directores en el séptimo arte, el sector ha cambiado profundamente. “Lo más importante ha sido el trabajo por cerrar cualquier tipo de aceptación del acoso laboral y sexual. Ese era un punto riesgoso para nosotras, pues no sabíamos cómo rechazar caricias en medio de un sector masculino. Ahora, en los sets hay cero tolerancia a este abuso”.

Consuelo Castillo, directora de DOC:CO. - Foto: Archivo Particular

Castillo aseguró que en el país se han destacado mujeres directoras, pero en el cine documental y destacó el surgimiento de directoras al frente de producciones de ficción, un género que había sido privilegiado para los hombres. También hay una mayor participación de mujeres en los diferentes festivales de cine, en el interior de los sets de grabación en roles de dirección de fotografía y en trabajos técnicos, y como gestoras culturales. Hoy ellas son las líderes que impulsan la cinematografía en las regiones. De hecho, Castillo cuenta que hace poco dio una charla en Riohacha y se llevó una gran sorpresa: había una gran cantidad de mujeres directoras wayúu.

Creer en nosotras

“Uno de los problemas más grandes que tenemos es el bajo número de mujeres chefs como referente”, dijo Diana García, del reconocido restaurante Diana García - Chef en Movimiento. Hace 40 años, cuando estudiaba, solo el 10 por ciento de los alumnos eran mujeres. “Pensé que el cambio iba a ser más acelerado, la participación no ha crecido a la velocidad que se esperaba. Sin embargo, hoy se ven más cocineras que antes estaban en sus casas y ahora están en los restaurantes”. Su invitación es a seguir rompiendo las barreras. “El reto es creer en nosotras, y que las entidades crean en nosotras y en las capacidades que tenemos para desarrollarnos como profesionales. Hay que tener mucha seguridad y que nos respeten por lo que somos capaces”, dijo.

Diana García, chef. - Foto: Archivo Particular

Esta también ha sido la apuesta de Hakims’ Pastry, un emprendimiento de repostería que actualmente emplea a 22 mujeres y fue creado por dos hermanas aficionadas a la cocina. De acuerdo con su cofundadora, Denise Hakim, desde un principio quisieron apoyar a la población femenina. La estrategia es demostrarles a las mujeres que son capaces de lo que se propongan. La mayoría son madres cabeza de hogar.

Dramaturgia femenina

El Teatro La Máscara, fundado en Cali en 1972, es uno de los más antiguos y de los pocos grupos de teatro feminista en el país. Su fundadora, Lucy Bolaños, decidió ir más allá y convertirlo en un colectivo que se dedica únicamente a representar problemáticas de género y temáticas feministas. Cincuenta años después de haber comenzado esta apuesta, sigue pisando fuerte.

La directora del teatro, Susana Uribe, mencionó que en las artes escénicas ha habido un cambio y se ha avanzado hacia una dramaturgia femenina. “Cada vez coge más fuerza la presencia de las dramaturgas mujeres, sobre todo en Cali y en el Valle del Cauca”, indicó. Parte de su filosofía se ve representada en su más reciente obra: Lobas. Una puesta en escena basada en la obra de literatura Mujeres que corren con los lobos, escrita por Clarissa Pinkola Estés.

