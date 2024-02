Masbosques, la organización que lleva 20 años cuidando los bosques en Colombia

Un proyecto ambiental con grandes logros

Según el Payé de la comunidad indígena Piedra Ñi, “el programa está bien para mí como Payé. Si no hubiera recursos no tendría maloca y gracias a Masbosques que, aunque no son mi familia, me ayudaron. Se hizo la maloca para prevenir y cuidar la flora y la fauna, el río, los sitios sagrados porque esta es la vida de nosotros.”