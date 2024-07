Medicina alternativa: así funcionan las terapias de oxigenación celular para tratar enfermedades crónicas y degenerativas

Juliana Sierra Oquendo: Hay un gran desconocimiento y muchos pacientes que se pueden beneficiar de ellas no lo han logrado, porque su médico de cabecera no entiende adecuadamente la propuesta de valor desde esta perspectiva y aún no la consideran ciencia o parte de la medicina. La ventaja que tiene la medicina alternativa es el aporte que hace a los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Como especie humana vivimos muchos más años y en consecuencia hay un mayor deterioro en el cuerpo, y eso no se resuelve suplementando una molécula con componentes químicos como lo hace la medicina tradicional. Lo digo porque existen pacientes polimedicados, incluso con sus parámetros de laboratorio bien, pero con un deterioro en su vida muy grande. Este tipo de circunstancias generan una gran confusión, y son exactamente el tipo de pacientes que más se benefician con este tipo de disciplina.