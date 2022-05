“Nuestro reto es diseñar un modelo más flexible”: la apuesta de Uniremington

Es importante incrementar las tasas de cobertura en educación superior en Colombia con el uso de las modalidades no tradicionales, como la virtual o mixta. Así lo afirma Paula Arango, la primera rectora mujer de la Corporación Universitaria Remington, institución insignia de una organización con 106 años de historia.

¿En qué ha logrado avanzar el sistema de educación superior en Colombia en los últimos cinco años?

Paula Arango: Ha conseguido logros sustanciales en términos de acceso, calidad y pertinencia, gestión y recursos para la universidad pública. El incremento de la cobertura en educación superior ha sido complementado con la disminución de las tasas de deserción del orden nacional. Más instituciones de educación superior han sido acreditadas y, a su vez, nuevos programas académicos, lo que indica que un mayor número de jóvenes pueden estudiar en programas y universidades acreditadas de alta calidad.

Las universidades asumieron el desafío de migrar de los modelos educativos tradicionales a los de última generación. ¿Cuál es su balance?

P.A.: Para que la educación sea más efectiva en Colombia en la era digital, es necesario mejorar de manera significativa el acceso a internet en todo el país. Sin embargo, es importante aclarar que los medios digitales no son todo. Son un recurso de aprendizaje muy relevante, pero no el único. Hay que usarlos correctamente, y priorizar siempre los objetivos de aprendizaje. No hay que confundir el fin con los medios.

Ahora bien, esta nueva educación gestará nuevos modelos educativos disruptivos, que eliminarán las barreras y paredes del aula tradicional para tener procesos de aprendizaje fuera de clase, con socios empresariales formadores, en múltiples universidades, diversos entornos multiculturales y multidisciplinariedad.

En el caso de Uniremington, ¿en qué vienen trabajando en este sentido?

P.A.: Actualmente, nuestro reto más importante se enmarca en el rediseño de un nuevo modelo educativo más flexible, altamente digital, basado en experiencias reales de aprendizaje en conjunto con las empresas, en múltiples modalidades, incorporadas en unas mismas asignaturas y con un enfoque de habilidades socioemocionales.

¿Cuál es el rol de esas habilidades socioemocionales en esta carrera para adquirir competencias digitales?

P.A.: Sin duda, los conocimientos digitales marcarán pauta para el futuro del trabajo, pero también lo serán las habilidades socioemocionales, porque de nada servirá ser el mejor de la clase si no se cuenta con aptitudes para trabajar en equipo o para conocer el impacto de las emociones en las rutinas laborales. Una correcta articulación de ambas y de procesos de trabajo inteligente para los entornos híbridos serán claves para demostrar competitividad en la nueva normalidad.

¿De qué manera están aportando al cierre de brechas en la educación superior?

P.A.: En Uniremington incorporamos la realidad de las regiones a los procesos de aprendizaje y promovemos la inclusión de todo tipo de población (indígenas y afrodescendientes, entre otros) a las posibilidades de acceso a la educación superior. Es necesario que Colombia siga recorriendo el camino de la equidad en la educación, que, en muchos casos, es la única posibilidad de movilidad social.

*Contenido elaborado con apoyo de Uniremington