“Para la innovación se necesita método”: Olga Lucia Villegas, líder de uno de los grupos publicitarios más importantes del país

O. L. V.: La innovación es un mindset. Es una cultura que se genera en las organizaciones, no son áreas o departamentos. La innovación viene de cualquier área o cualquier persona de la organización. Pero lo que sí es importante es crear metodologías de innovación, porque se necesita método, no es algo que sale de la nada.

O. L. V.: En el Grupo Publicis tenemos una gran cantidad de mujeres en roles de liderazgo. Esto hace que sea una compañía donde no trabajamos por cuotas, sino que es más cultural. Se trata del talento y de los resultados. Donde creo que aún tenemos brechas es en el área creativa. Ahí estamos con planes para desarrollar a las mujeres con el mejor talento e impulsarlas en sus habilidades de liderazgo. De hecho, a nivel mundial, el Grupo Publicis tiene programas de mentorías para el desarrollo y empoderamiento femenino.

Cuéntenos del modelo ‘The Power of One’, ¿qué oferta de valor están ofreciendo con esto?

O. L. V.: Este modelo ha sido la fórmula ganadora del grupo a nivel mundial y lo que lo ha llevado a liderar la industria. Son modelos desarrollados a la medida de las necesidades de cada cliente y de acuerdo a sus necesidades de desarrollo y de transformación. Los ejemplos que hemos tenido trabajando en equipo con nuestros clientes muestran que se trata de un gran nivel de compromiso, metodología, cercanía y riesgos para lograrlo. Por supuesto hay grandes desafíos, cómo enfrentarse al trabajo en silos. Para este punto debes tener a los líderes correctos para poder movilizar el cambio y el trabajo en equipo. Somos una compañía que solo tiene un P&L, lo que hace que todo sea más fácil ya que no hay problemas entre compañías o áreas para repartir los ingresos o costos, es una barrera enorme que ya se elimina del proceso. Cuando manejamos los clientes End to End, tenemos toda la trazabilidad, es mucho más fácil lograr resultados más rápido, pero si no es así el modelo permite hacerlo integrando diferentes stakeholders.