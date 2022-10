¿Por qué hoy es tan importante la educación digital? Estas son las lecciones que comparte ProFuturo

Las herramientas digitales deben pensarse como una forma de diseñar y construir conocimiento. Deben ser herramientas para pensar. Pero “cuando alguien pone la tecnología por delante de la didáctica, está cometiendo un error, porque al hacerlo no le permite a sus estudiantes desarrollar todo su potencial”, dice Rodrigo Fábrega, asesor de ProFuturo, un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica Movistar en conjunto con Fundación ‘La Caixa’. Su propósito es reducir la brecha educativa en el mundo, a través de una educación digital de calidad en entornos vulnerables.

Rodrigo Fábrega, asesor de ProFuturo. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Semana Educación habló con Fábrega sobre el papel de la educación digital en el desarrollo de habilidades para el futuro.

¿Qué significa educación digital y cuáles son las habilidades inherentes a esta?

Rodrigo Fábrega (R.F.): La educación digital les permite a los estudiantes crear, desarrollar y reflexionar desde sus propios intereses y no solo desde los intereses del docente. Con las herramientas digitales, por ejemplo, pueden crear figuras geométricas de 13 lados, mientras que el libro de texto llega hasta el octágono. Los computadores son herramientas para pensar, no para ser pensadas. Cuando alguien pone la tecnología por delante de la pedagogía está cometiendo un error, porque no les va a permitir a sus estudiantes desarrollar todo su potencial. Las herramientas digitales permiten la interconexión, la intercomunicación, el almacenamiento, el feedback, la versatilidad…

Cuando habla de herramientas para pensar, ¿cómo es posible sacarles provecho en el aula?

R.F.: Primero: con las herramientas digitales tengo la posibilidad del feedback. De saber si voy por buen camino en mi diseño. Segundo: deben ser complementadas. Si mi escuela está en el campo, mi salón de clases puede ser el campo: les pido a mis estudiantes que tomen fotos o videos con sus celulares del árbol que más les guste. Y les muestro las partes de esta planta y no me quedo con la imagen de un libro. Tercero: La educación digital genera diversidad; hay mil maneras de diseñar, crear… Lo más importante es tener una teoría educativa detrás, y abrazar la idea de que son los estudiantes quienes construyen el conocimiento, crean nuevas cosas… Vale decir que si no hay tiempo, motivación y esfuerzo, sea en educación análoga o digital, es muy difícil que produzca transformación. Y no hay transformación educativa si no hay transformación cultural. La educación digital ayuda en esa evolución.

¿Cuáles herramientas realmente son educativas?

R.F.: Las herramientas digitales educativas son las que han sido diseñadas y pensadas para las niñas y niños; son las que te permiten diseñar y no traen los conocimientos listos; son las que les permiten a los estudiantes ser protagonistas del proceso y fenómeno educativo. Las que no son educativas son aquellas que te consideran un usuario final, donde sólo consumes lo que te van a ofrecer.

¿Cómo debe introducirse la educación digital en el currículo académico?

R.F.: Hay una controversia y es que se enseña como asignatura. En la escuela hay esa fragmentación: se pasa de inglés a matemáticas, luego a español, luego a biología y así, sucesivamente. Lo que demuestran los estudios es que tenemos que hacer lo contrario: no fragmentar sino juntar. El aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, permite unir varios temas con un solo propósito. La educación digital debe ser transversal porque les permite a los docentes de diferentes áreas trabajar en conjunto y así desarrollar, en niños y jóvenes, habilidades para el futuro, propósito en el que ProFuturo aporta a través de su oferta formativa, recursos gratuitos y ecosistema digital para la comunidad educativa.

