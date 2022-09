¿Por qué invertir en los NTFs? Conozca qué son y cómo funcionan

Se les conoce como NTFs (Non-Fungible Tokens, por su sigla en inglés), bienes no fungibles, y su rol en el ecosistema digital es dar autenticidad a todo lo que queremos proteger, hasta un meme. Karen Cabrera, docente de esta Maestría en Derecho del Comercio de la Universidad del Norte (Barranquilla), explica que al igual que en el mundo real se protege una propiedad o se registra una canción o una patente, “en el virtual, los NTFs buscan darle una certificación a sus propietarios, así otras personas lo reproduzcan o usen”.

Hoy existe un interés particular por los bienes no fungibles del mundo digital. “La tendencia se debe a que la gente tiene la expectativa de que luego los van a poder vender a un mejor precio”, precisa Cabrera. Adicionalmente, la exclusividad que otorga el certificado sobre el bien adquirido a través de su sistema de registro y protección, agrega la docente, lo hace más atractivo en el mercado.

Un NTFs es una colección dentro de un blockchain, el mismo sistema que utilizan las criptomonedas. Esto quiere decir que cuando se está usando una certificación de este tipo se hace uso del mismo sistema de protección. “Lo que se conoce como bloqueo de seguridad y lo que se hace allí es tratar de negociar esta certificación a través de, por ejemplo, criptomonedas”, explicó Cabrera. Ahora bien, hay que tener claridad que un NTFs está configurado de manera diferente a una criptomoneda, que se negocia o intercambia en equivalencia, mientras que los NFTs, no.

Bajo la modalidad de NTFs se puede proteger, básicamente, cualquier cosa “puedes hacer una manzana en paint y protegerla”, y esta posibilidad incluye material que puede ser protegido por derechos de autor, es decir, por propiedad intelectual. Ahora bien, si se tiene la aspiración de proteger bajo estas certificaciones algo que en el mundo análogo está catalogado como obra, libro o una canción, hay que tener en cuenta la legislación para esa protección.

“Por ejemplo, si se quiere adquirir la certificación de un meme, hay que verificar de quién es para no incurrir en plagio. En el caso de un contenido digital, hay que verificar que la persona que está vendiendo esta verificación del NTFs realmente tenga la titularidad de esos derechos para no incurrir en delitos”, explica la docente de Uninorte.

La clave está en informarse

Tal como se manejan las compras en el mercado tradicional, en el universo digital, “lo importante es estar muy bien informado. Si bien es un tema nuevo, el sistema de blockchain no está legislado aún. Es importante aplicar esta premisa clave: si no entiendes, no te metas en este panorama desconocido; es mejor abstenerse y no correr riesgos innecesarios”, advierte Cabrera.

El problema de no tomar las previsiones e incursionar en este modelo de negocio digital sin el conocimiento de rigor, es que se podría estar incurriendo en un delito, como el plagio, “y eso la legislación sí lo tiene regulado”, concluye la especialista.

