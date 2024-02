Sanofi CHC se certificó como empresa B Corp y consolida su liderazgo de sostenibilidad en la región

V.S.: El punto principal de esto es el impacto. Hay aliados que saben un montón sobre los países donde tenemos presencia o que alcanzan lugares que nosotros no logramos. Buscamos aliados que coincidan con nuestro propósito de llevar la salud a las manos de nuestros consumidores para que juntos tengamos más impacto. Traer a la mesa gente con otra perspectiva nos ayuda a mejorar todos los días, abordando desafíos complejos de manera más efectiva y generando cambios significativos a una escala mayor.

V.S.: Vivo aquí desde hace poco más de un año. Puedo responder como gerente y como ciudadano. Me encanta ver las iniciativas que hay en el país, el día sin carro, el constante impulso a la bicicleta como una alternativa de movilidad. Cuando comparo a Colombia con otros países en los que viví siento que aquí ya hay un impacto en la sociedad, hay iniciativas. Colombia es un país privilegiado, el 10 por ciento de las especies están acá, y por eso tiene una responsabilidad medioambiental mayor. Me encanta ver cómo el Gobierno tiene objetivos claros de reducción de gases de efecto invernadero. Otro tema que me parece positivo es que gran parte de las empresas ya tienen iniciativas de medioambiente, responsabilidad social y gobernanza. Esto trae una ventaja competitiva y un crecimiento económico más sólido y equitativo para Colombia.