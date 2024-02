Turismo sostenible: la apuesta de Aviatur para que los viajes no impacten negativamente al planeta

Tomarse selfies junto a animales salvajes cuando se viaja no es correcto. Tampoco lo es sustraer flora del lugar, o faltarle al respeto a las costumbres y tradiciones de la comunidad que se visita. Tampoco lo es comprar productos no fabricados en la zona, asistir a espectáculos que involucren a animales, no reciclar o hacer un consumo injustificado de agua y luz porque se está de vacaciones.