Ibagué, un buen vividero

La ilusión de una mejor calidad de vida después de los 60 años ha animado a muchos colombianos a buscar una ciudad distinta para disfrutar de esta nueva etapa. Ibagué es uno de los destinos que ha despertado mayor interés, especialmente entre quienes se encuentran en Bogotá.

Andrés Hurtado, alcalde de la ciudad, explica algunos de sus atractivos: “Por un lado, contamos con una altura favorecedora para la salud –900 metros sobre el nivel del mar en el norte de la ciudad y 1.200 en la zona urbana–, existe una completa infraestructura de salud, tenemos 140.000 hectáreas de paisajes, una movilidad envidiable, amplia oferta comercial y una agenda cultural variada y permanente durante todo el año”.

A esto se suma que la ciudad está ubicada a solo dos horas por carretera desde Bogotá y a 15 minutos en avión. Actualmente, los esfuerzos de la Alcaldía se concentran en ampliar la oferta de infraestructura de salud. Hurtado cuenta que se construirán tres nuevas unidades de salud y una de ellas estará dedicada exclusivamente a la atención gerontológica.

Este trabajo que la administración ha concentrado en la ampliación de la cobertura de salud de la ciudad también explica en gran medida que Ibagué sea una de las ciudades del país con menor tasa de hospitalización y mortalidad por covid-19.

A principios de este año, cuando las noticias del virus parecían un eco lejano que llegaba de otros países del mundo, la Alcaldía se anticipó con campañas de concientización para fomentar el autocuidado en los colegios y en las calles. Cuando llegó la pandemia a Colombia fue la primera en cerrar sus fronteras y en establecer medidas de confinamiento preventivo obligatorio como el pico y cédula.

“Gracias a estas decisiones tempranas, Ibagué entendió que la amenaza era en serio: se concientizó y asumió la responsabilidad de cuidarse. Es cierto que después de tantos meses de pandemia la gente se cansa y no faltan los indisciplinados, pero no podemos bajar la guardia ahora”, asegura el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. Por esta razón, desde finales de julio se han adoptado medidas adicionales para prevenir los contagios. Por ejemplo, se estableció el toque de queda y la ley seca durante los fines de semana desde el viernes a las siete de la noche hasta el lunes a las cinco de la mañana. También se optó por mantener el toque de queda durante las noches.

Medidas como estas conforman la estrategia 5x2 (cinco días de trabajo y dos de confinamiento), con la cual la Alcaldía de Ibagué busca proteger la salud de los ciudadanos al tiempo que impulsa la reactivación de la economía.

LA REACTIVACIÓN

Ibagué tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. Y si bien esta problemática se agudizó desde antes de la pandemia, las medidas de confinamiento generaron que el desempleo llegara al 25,1 por ciento entre febrero y abril de 2020, solo superado por Neiva, de acuerdo con cifras del Dane. Este fenómeno aceleró la reapertura de sectores como el de manufactura y construcción, y aceleró los proyectos piloto de reapertura en 75 restaurantes y 38 iglesias.

A estas acciones se sumó recientemente la creación de la Agencia de Promoción de Inversión, una entidad que busca atraer capital nacional e internacional para fortalecer el tejido empresarial de la ciudad. Al igual que en el resto del país, la situación para los empresarios es muy difícil. A finales de julio la Cámara de Comercio de Ibagué anunció que la crisis económica derivada de las medidas de aislamiento causó el cierre de 17.446 empresas, lo que afectó aproximadamente 102.849 empleos. Solo 7.218 compañías continuaban abiertas. “Hemos hecho alianzas con la Cámara de Comercio, Fenalco, la Andi y el Centro de Productividad del Tolima para generar más oportunidades. Queremos fortalecer todo el sector productivo y la agroindustria; además de promover el turismo verde”, explica Hurtado.

La Alcaldía ha impulsado sus propios proyectos de inversión en infraestructura para dinamizar la economía del municipio. El principal es la construcción de alrededor de 13.500 viviendas de interés social y prioritaria que generará más de 15.000 empleos en la ciudad. Adicionalmente, se inició la construcción de 27 megacolegios, tres nuevas unidades de salud, un viaducto en la calle 60 con carrera quinta y, además, la infraestructura deportiva de los complejos deportivos de la calle 42 y el parque deportivo de los fallidos Juegos Nacionales también se construirán durante esta administración. La renovación del Panóptico de Ibagué y de la infraestructura del acueducto completan este paquete de inversiones que supera el medio billón de pesos y que podrían generar, según cálculos de la administración, más de 25.000 puestos de trabajo.

AYUDAS Y ALIVIOS

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la pobreza en Colombia aumentará 5,1 por ciento en 2020. Para contrarrestar este fenómeno la Alcaldía decidió asumir el pago de los servicios públicos para los estratos 1, 2, 3 y 4. También se dieron alivios tributarios a los ciudadanos, que permiten la condonación de los intereses de los intereses de sus deudas en un 100 por ciento y en capital en un 20 por ciento. Y, a través de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado Ibal, se otorgaron subsidios del 80 por ciento al estrato 1, del 60 por ciento al estrato 2 y del 40 por ciento al estrato 3 durante julio, agosto y septiembre.

“Nuestras medidas han mejorado las finanzas de mucha gente que no tenía con qué pagar. No obstante, tenemos que estar alerta y trabajar para que las personas no tengan que acudir a alternativas desesperadas como delinquir”, asegura Hurtado.

Precisamente para evitar que los índices de inseguridad se disparen, la articulación de la Alcaldía con la fuerza pública, las entidades judicioales de la Fiscalía y con jueves de la República, ha sido clave. Se han reducido los delitos de mayor impacto, como el hurto a personas, en más de 40 por ciento, y se trabaja para combatir la delicuencia y el tráfico de estupefacientes que afecta a niños y jóvenes de la ciudad. De igual manera, a través de soluciones tecnológicas, Ibagué contará con cámaras de seguridad y alarmas comunitarias para que los ciudadanos se vinculen al esfuerzo de mantener la seguridad y el orden de la la capital del Tolima.

