Los ojos del mundo continúan puestos en la Amazonia de Brasil. La catástrofe medioambiental que significa para el planeta la pérdida de la riqueza biológica de este ecosistema por cuenta de los enormes incendios que se vienen registrando, han generado reacciones no solo a nivel político y diplomático, sino también social.

En Colombia diferentes organizaciones no gubernamentales y defensoras del medioambiente decidieron unirse para exigirle al presidente Jair Bolsonaro que actúe de manera rápida y decidida para combatir una de las tragedias medioambientales más importantes de los últimos años.

"Enfrentamos una de las peores tragedias medioambientales del último tiempo. El planeta, en la actual situación de emergencia climática, no puede permitirse tener al Amazonas en llamas. Si es que no se reacciona ahora y el presidente Bolsonaro no actúa con la rapidez que la emergencia exige, tardaremos décadas en recuperar este pulmón planetario. Por eso nuestro llamado a que la ciudadanía vaya a la embajada de Brasil y pida una actuación rápida. El Amazonas no solo es brasilera, sino un tesoro de toda la humanidad, de manera además especial para Colombia y que es necesario preservar”, dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, organización que junto a otras entidades como la Asociación Ambiente y Sociedad, entre otras, realizarán este viernes, desde las 12:30 del mediodía, un plantón frente a la Embajada de Brasil, en Bogotá (Calle 93 # 14-20).

