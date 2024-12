En 1990, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró 125 hectáreas de la zona, incluida la laguna, como una reserva forestal protectora-productora , una medida que no fue efectiva. Los turistas llegaron a acampar alrededor de Pedro Palo, lo que dio paso a las basuras, fogatas, paseos de olla y el desorden.

Pero no quería vivir como un ermitaño aislado de toda la sociedad. “Además de velar que nadie perturbe a la laguna, mi intención era consolidar un lugar para hacer turismo natural, investigación científica y dar marcha a un proyecto de agroecología, que consiste en cultivar sosteniblemente en una huerta para consumir o vender los productos orgánicos libres de fertilizantes y pesticidas”.

“Para tener una mejor relación con la naturaleza hay que investigar. Eso fue lo que me motivó a abrirle las puertas de la reserva a los expertos y estudiantes, quienes hacen sus diversos estudios en las zonas boscosas y nos socializan los resultados”, menciona Sáenz.

Otra investigación en la reserva, que aún no está publicada, es una estimación de la profundidad de la laguna, un mito que ha pasado de generación en generación en las veredas de Tena. Algunos hablan de más de 700 metros de hondo, otros de apenas 30, creencias que aún no llegan a ser corroboradas.

“ La Universidad de Exeter hizo un mapa que esperamos vea la luz muy pronto, el cual pondrá fin a los rumores de su profundidad. Unos dicen que no tiene fondo y el agua sale a un sitio cercano a la iglesia de Tena. Todo ese desconocimiento hace que se generen mitos y leyendas. Todo indica que su fondo real es de 27 metros, su formación suma 40.000 años y hay indicios de presencia humana de 4.000 años atrás”, expresó Sáenz.

“Pedro Palo llama mucho la atención a turistas y personas que quieren usarla como un sitio de veraneo y recreación. Pero su énfasis no es ese, sino la conservación. La mejor forma para conservarla es tratarla como un sitio de enseñanza, un laboratorio vivo que nos permita conocer y reconocer más de las cosas que no hemos descubierto en la naturaleza, y que nos conectan desde nuestro interior con los ecosistemas”.

Tenasucá no es exclusiva para los científicos. Los amantes de la naturaleza pueden visitarla y aprender sobre el legado de los muiscas, la biodiversidad extrema de la laguna y la lucha de los dueños de sus reservas, todo bajo el compromiso de no alterar la tranquilidad natural del lugar.

El ingreso al espejo de agua está totalmente prohibido, una medida que para Sáenz no significa que nadie pueda visitar la región y empaparse con su historia. “En Tenasucá la gente puede tener un contacto consigo mismo a través de la naturaleza, algo que depende de procesos personales. En la reserva, las personas encuentran un espacio para su reencuentro, que puede ser observando aves, meditando o aprendiendo sobre la historia de los sagrado y los pagamentos de los muiscas”.

Sáenz pretende generar cambios en la visión de los ciudadanos. “ Este es un ejercicio que nos permite abordar el acceso a la naturaleza como una llegada desde el conocimiento y la parte interior de cada persona . Acá apoyamos y promovemos esos procesos interiores y no hablamos de ecosistemas sino socioecosistemas”.

Los amantes de la naturaleza pueden visitar la reserva con el compromiso de no alterar los ecosistemas. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

La biodiversidad que habita en el suelo es la gran pasión para este estudiante de biología. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

Este joven estudiante tenía pensado darle riendas a su proyecto en una reserva cerca del Salto de Tequendama, pero frenó la actividad porque el sitio estaba afectado por la ganadería. “Los resultados serían muy sesgados debido al daño del ecosistema, por lo cual empecé a buscar otros lugares. Un compañero de la universidad me habló de Tenasucá y me contacté con Roberto, quien me dio vía libre para arrancar con la investigación”.

Las noches serían sus horas de trabajo, ya que estos organismos aparecen con mayor frecuencia bajo la luz de la luna. “Lo primero que me sorprendió fue ver el buen estado de conservación de los bosques de la reserva. Luego quedé maravillado con la amplia diversidad de miriápodos que no son tan visibles en otros ecosistemas”.