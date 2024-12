Tal y como he venido comentando en columnas anteriores aplicado a ventas y marketing, las nuevas técnicas y artefactos aceleran profundamente los procesos de transformación no solo de las empresas sino también de la sociedad en su conjunto. La tan mencionada cuarta revolución industrial es una verdad innegable que genera cambios ostensibles tanto en individuos como en entidades y organizaciones.

Se debe afrontar entonces el gran reto de repensar, reformar, reestructurar, reformular, procesos y estructuras que permitan enfrentar esta “nueva” situación y antes que nada tratar de comprenderla buscando oportunidades que ayuden a priorizar acciones en este campo.

No hace mucho tiempo (2007), compañías de transporte y de alojamiento compartido (ustedes saben a cuáles me refiero) todavía no existían y la primera generación de plataformas de redes sociales, que hoy “nos desbordan”, estaba apenas apareciendo. Mucho ha cambiado desde entonces.

Empresas especializadas han realizado investigaciones https://digital.pwc.com/en/perspectives/digital-iq.html en las que han encuestado a los dirigentes de las organizaciones más grandes del mundo averiguando acerca de la evolución de sus sentimientos, prioridades y desafíos sobre la forma en que utilizan la tecnología para transformar sus entidades.

Sus hallazgos permiten afirmar que “hacer lo digital correctamente no significa que deba convertirse en el próximo Amazon, Netflix o Google, o incluso en el próximo Pitney-Bowes, cuyo cambio a lo digital ha reinventado la compañía. Pero sí significa que pueda necesitar cambiar sus formas de maximizar el potencial para impulsar el negocio. Puede pensar que hay obstáculos. Pero no es dinero. No es falta de tiempo. No es falta de recursos. Es usted. Es su mentalidad sobre la estrategia digital. Es hora de llenar los vacíos y hacer realidad esas aspiraciones”.